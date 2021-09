Directorii IT au accelerat strategiile de transformare a departamentelor financiare (Studiu)

70% dintre directorii din IT au accelerat strategiile de transformare a departamentelor financiare cu cel puțin un an ca urmare a pandemiei COVID-19, este concluzia unui studiu realizat de Deloitte, care arată și că liderii din domeniul tehnologiei informației sunt supuși unor presiuni tot mai mari de a adapta și accelera strategiile digitale.

Conform raportului, în privința acestor strategii digitale, 45% dintre directorii IT susțin faptul că trebuie să inoveze mai rapid, iar 43% spun că trebuie să crească gradul de agilitate a companiei.

Businessurile cu directori de IT care au o abordare inovatoare și o viziune clară în privința transformării departamentelor financiare ale companiilor și au o strategie legată de tehnologie, își depășesc competitorii din anumite puncte de vedere.

Astfel, companiile cu lideri de IT raportează unii indicatori peste media industriei din care fac parte:

Gradul de satisfacție a angajaților (85% față de 58%);

Gradul de securitate cibernetică (81% față de 67%);

90% dintre acești lideri inovatori spun că departamentele IT pe care le conduc sunt mult mai integrate în alte arii ale companiei decât erau în urmă cu 12 luni, comparativ cu 72% din numărul total de respondenți.

În plus, sondajul subliniază importanța colaborării între departamentele unei companii, o trăsătură pe care o au 60% din directorii de IT, comparativ cu 44% din numărul total de respondenți.

De asemenea, pentru liderii de IT, colaborarea cu departamentul financiar și cu echipa de top management sunt esențiale: 81% dintre directorii IT lucrează cu ușurință cu cei din conducerea companiei (comparativ cu 55% din numărul total de respondenți), iar 63% cu departamentul financiar.

„Colaborarea dintre directorii IT și ceilalți actori cheie din cadrul unei companii, inclusiv directorii financiari, este importantă pentru stimularea transformării departamentelor financiare. Lipsa de coordonare între departamentul IT și cel financiar poate avea implicații serioase din punct de vedere financiar, care pot pune în pericol chiar funcționarea companiei, iar directorii IT inovatori sunt conștienți de acest risc, 83% dintre aceștia susținând că nu își vor putea atinge obiectivele de creștere dacă departamentele IT și financiar nu colaborează strâns. Succesul acțiunilor unui director IT nu se datorează neapărat celei mai avansate tehnologii sau celui mai mare buget, ci unei mentalități și unui set de priorități, care include și colaborarea între departamente”, a spus Vladimir Aninoiu, Director de tehnologie în cadrul practicii de consultanță a Deloitte România.

Directorii IT se concentrează pe:

folosirea agilă și graduală a serviciilor de tip cloud: Peste jumătate (54%) dintre aceștia (comparativ cu 37% din totalul respondenților) sunt mai înclinați să implementeze progresiv o strategie bazată pe soluții de tip cloud end-to-end pentru a moderniza sistemele existente de planificare a resurselor din interiorul companiilor;

agregarea și gestionarea datelor: 92% din respondenți afirmă că agregarea datelor financiare ale companiei într-o sursă unică de date (SSOT) este prioritatea lor principală, comparativ cu doar 72% din totalul participanților la sondaj.

Mai bine de jumătate (56%) dintre respondenții studiului spun că ar dori să se implice mai mult în educarea organizației.

Raportul Deloitte, „A More Effective CIO-CFO Partnership”, a fost efectuat în rândul a peste 600 de directori executivi din întreaga lume, inclusiv directori IT, CIOs, specialiști IT din cadrul departamentelor financiare, vicepreședinți ai departamentelor IT, CTOs, din diverse industrii: bancară, produse de larg consum, energie, produse și servicii farmaceutice, comunicații, media și tehnologie, imobiliare și construcții, ospitalitate și agrement și transport și logistică.