VIDEO INTERVIU Deco Republic, locul în care corpurile de iluminat devin altfel. Adriana Andrei: Eu meșteresc de cand mă știu/ Programul Deschide România a fost un mare ajutor pentru mine

Tu faci niște lămpi, niște corupri de iluminat practic. Faci niște corpuri de iluminat din obiecte complet neașteptate. Povestește-ne puțin.

Adriana Andrei: Ce fac eu este să iau niște obiecte care au o destinație foarte clară în viața de zi cu zi a tuturor, obiecte de uz comun, și le transform în partea de abajur a corpurilor de iluminat. Am transformat și obiecte care au devenit veioze, dar majoritatea sunt transformate pentru abajuri pentru lustre.

Deco Republic se cheamă business-ul tău. Când ai început aveai o idee încotro te îndrepți sau pur și simple te-ai apucat și ai văzut cum merge?

Adriana Andrei: Am început business-ul propriu zis în 2018, dar mai înainte de asta am încercat să fac niște obiecte de corpuri de iluminat pt casa mea. Ne mutaserăm de ceva timp în casă și pentru că nu găsisem nimic în magazinele de 'do it yourself'/DIY sau în piața românească în domeniul acesta care să îmi placă , m-am gândit că ar fi mai bine să îmi fac eu ceva. Și la un moment dat, într-o vizită în afara țării, am văzut într-o vitrină o ceșcuță care lumina niște bijuterii, niște obiecte micuțe. Mi-a plăcut atât de tare ideea încât m-am gândit că aș putea să o replic și eu la mine acasă. După ce am replicat-o, le-a plăcut prietenilor, rudelor și mi-au cerut și ei. Așa m-am gândit că ar putea să devină o nișă de vânzare pentru corpuri de iluminat. Pentru zona aceasta nu reușeam să găsesc niște obiecte care să iasă din comun. Majoritatea site-urilor pe care le știam la vremea aceea și majoritatea magazinelor vindeau cam aceleași produse, iar marea lor majoritate erau provenite din China și Turcia. Erau niște jucători mari din piață, dar corpurile lor de iluminat mie nu-mi spuneau absolut nimic. Atunci am început să cercetez mai mult și mi-am dat seama că este o zona de explorat.

Dintre aceste obiecte neobișnuite care a fost cea mai neobișnuită asamblare?

Adriana Andrei: Cea mai neobișunită asamblare o fost un sucitor pe care l-am tăiat și pe care l-am montat pe un fund rotund, un tocător de legume. Asta a devenit suportul unei veioze și apoi i-am atașat un abajur (partea electrică) pe care l-am vândut cumva într-o mini serie. Apoi, sunt produsele cu care vin clienții la mine și spun "Uite eu vreau să transform chestia asta în ceva". De exemplu, un hairstylist, chiar hairstylistul meu de la vremea aceea, m-a rugat să-i pun foarfeca cu care a început el într-o ramă, să își amintească de ea și să o atașeze la el în studio. Eu m-am gândit că aș vrea să fac mai mult decât să îi pun o foarfecă într-o ramă și am construit în jurul acelui obiect un abajur. Am luat o plasă de sârmă pe care am cusut-o, cu greu e drept. Dar am reușit să i-o pun în valoare și eram destul de mândră de obiectul acela.

Nu numai că îmi pot imagina, dar chiar am văzut într-un salon de înfrumusețare ceva asemănător cu ceea ce descrii tu, format din bigudiuri, din foarfeci, extrem de interesant, deci chiar probabil că poate să arate foarte spectaculos. Asta presupune niște abilitați, skill-uri de bricolare. Le aveai dinainte?

Adriana Andrei: Da. Eu meșteresc de când mă stiu. În primul rând, eu nu mă consider artist. Mi s-a mai spus, m-au mai lăudat oamenii în diverse moduri, spunând despre obiectele mele că sunt cumva artistice. Eu mă consider mai degrabă meșteșugar decât artist. Formațiunea mea de bază este de fapt de filolog. Eu ar trebui să fiu profesoară de limba rusă. Nu mi s-ar fi potrivit absolut deloc această meserie. Chiar de la început, după ce am terminat facultatea am intrat în marketing și am lucrat în marketing timp de 11 ani. A trebuit la un moment dat să întrerup cariera mea pentru că copilul meu a avut niște probleme de sănătate și avea nevoie de mine full time. Atunci am schimbat macazul către partea aceasta de meșteșugărit. Dar pe asta o am de mult, din sânge cumva, pentru că tatăl meu era destul de creativ și îmi aduc aminte că una dintre ușile de la casa noastră avea în loc de mâner un robinet, o rozetă de robinet. Eu meșteresc de copil. Făceam tot felul de decorațiuni în copilărie. Eu acum am 41 de ani, dar copilăria mea s-a desfășurat în perioada anilor '90 mai degrabă și la vremea aceea nu exista Pinterest, Youtube și alte tutoriale de unde să înveți să fii creativ sau cum să fii creativ, și atunci cumva asta am avut-o eu.

Și când s-a trasnformat această abilitate din copilărie practic în business? Când ai simțit că este momentul să faci saltul asta?

Adriana Andrei: În 2015 am început cu prima lustră pentru mine și în 2016 fiind încurajată de prieteni și rude am început să merg la tot felul de târguri de hand made ca să testez ideea. Mă gândeam că prietenii și rudele ar putea să fie subiectivi și am vrut să înțeleg dacă chiar este o nișă și un drum de urmat pentru mine. Am mers la toate târgurile la care îmi puteam permite taxa. Erau târguri micuțe la început, acum sunt mult mai mari și mai multe. Acolo se vindeau obiecte micuțe, bijuterii, haine, obiecte de decor mici. Și veneam și eu cu niște corpuri de iluminat complet atipice pe care oamenii nu le înțelegeau. Adică între două mese cu bijuterii eram și eu. Oamenii treceau de mine, întorceau capul, nu înțelegeau ce se întâmplă, mergeau mai departe și se uitau să înțeleagă ce am expus eu acolo. Unii se întorceau și mă întrebau "Doamnă, dar ce sunt ăstea?". După primele târguri am înțeles că oamenilor le este greu să distingă ce expuneam eu, dincolo de obiectele a căror destinație o înțeleg, nu înțelegeau de ce au și un bec în interior. Atunci am început la următoarele târguri să le pun în priză, să lumineze. Treceau, se întorceau și ziceau “Wow, ăstea chiar sunt lustre? Serios? Și cum ați făcut? Cum v-a venit ideea?”, tot felul de întrebări. Așa am înțeles că oamenii au nevoie de obiectele pe care le creez eu. Și că ar putea să nu fie doar un capriciu pentru mine și chiar ar putea să fie un business. După un an de zile de mers la târguri m-am gândit că aș putea să fac mai mult decât atât și chiar să deschid un PFA și chiar să încep să trăiesc din asta.

Ai avut capital de rezervă sau cu ce bani ai pornit?

Adriana Andrei: Nu a fost niciun fel de aranjament financiar. Povestea de sănătate a copilului meu începe de dinainte de a se naște. Acum el are 13 ani, dar încă nu s-a rezolvat pe deplin povestea aceasta. Dar atunci când am încheiat cariera de Brand Manager a trebuit să mă opresc din lucru de pe o zi pe alta. Oprindu-te atât de brusc evident că nu aveai un plan de business pe mai departe. Pentru că nu mi-am dorit niciodată să renunț la job și să mă ocup de cu totul altceva. S-a întâmplat pe neașteptate și fără un plan de atac.

Când ți-ai dat seama că vânzarea și interacțiunea cu clienții are nevoie de mai mult decât prezența la târguri? Aveai un site sau cum ai început online?

Adriana Andrei: Povestea cu online-ul a fost o pură întâmplare, dar a venit în cel mai potrivit moment pentru mine pentru că deja aveam un an de zile în care testasem ideea la târguri, îmi luasem feedback-ul necesar, înțelesesem către ce direcție și cu ce produse aș putea să merg mai departe și care ar putea să aibă succes, dintre cele multe pe care le expuneam eu acolo. Cumva s-a întâmplat un eveniment. Am reîntâlnit o fostă colegă de serviciu care mi-a vorbit despre eMAG și despre partea lor de achiziții. Și am mers acolo la achizitorii de la departamentul de 'do it yourself', pentru că la majoritate sellerilor online este o subcategorie a 'do it yourself'. Am întâlnit achizitorii de acolo și au fost foarte entuziasmați de ce obiecte văd. Doar că și-au dat seama că sunt foarte la început și nu aș putea să fac față cererii. Adică producția mea nu ar putea face fața cererii lor. Atunci, pentru că Marketplace-ul era chiar în momentul de creștere în 2017 spre finalul anului, m-au recomandat către persoanele de acolo. Am luat legătură cu ei și așa am început.

Povestește-mi puțin experiența din Marketplace? Cum a fost? Te-ai descurcat, ai avut parte de asistență?

Adriana Andrei: A fost destul de greu la început pentru că aveau un fișier de listare absolut încurcat din punctul meu de vedere și mi-a fost greu să înțeleg terminologia și exact cum funcționează. Nu știam nimic despre zona aceasta de online. Cineva de la ei m-a ajutat să înțeleg acel fișier și să listez primele două produse, căci cu două produse am inceput. Da, am avut nevoie de asistența cuiva și chiar am reușit să găsesc niște persoane foarte înțelegătoare cu mine și să pornesc.

Câte produse ai acum? Ai pornit cu două acum câte sunt?

Adriana Andrei: Nu sunt chiar 200, dar tindem către 200. De la 2 la 200.

Ca business ce înseamnă asta pentru tine? E mare parte din cifra de afaceri? Te mai duci în continuare la târguri? Cât e online și cât e offline?

Adriana Andrei: Nu mai merg la târguri de când am început listarea pe canalele acestea online, pentru că eMAG nu este singurul canal pe care eu vând, dar este cel mai important. A fost cel mai important și a rămas cel mai important canal de vânzare. În momentul acesta lucrez la site-ul meu. Sfătuiesc pe oricine își dorește să înceapă un business să aibă încredere în platformele acestea mari pentru că niciodată nu o să poți concura în ceea ce privește vizibilitatea cu un site de anvergura eMAG, mai ales la început. Și mai mult decât atât, pentru tine este un foarte mare ajutor pentru că daca este așa cum am început eu, controlând și producția, logistica, livrarea, financiarul și toate, ai foarte puțin timp pentru partea de marketing online. Și atunci este un foarte mare ajutor să fii listat pe o platformă de o asemene anvergură.

Care dintre serviciile eMAG-ului te-au ajutat cel mai mult să înțelegi mai bine online-ul și să vinzi mai mult?

Adriana Andrei: Cel mai mult m-au ajutat campaniile. Până anul acesta ei au avut foarte multe campanii dedicate diverselor categorii de produse pe care le au. Pentru mine a fost un instrument foarte mare pentru că toată vizibilitatea care venea pe campania respectivă se răsfrângea ușor ușor și către produsele mele. Repet, eu nu aș fi avut bugetul pe care îl are eMAG. Nu mi-aș fi putut permite nici măcar să investesc într-o singură campanie în site-ul meu, ca să pot să ajung la același număr de consumatori. Deci, campaniile au fost cele mai importante unelte ale lor pentru mine. Apoi, Account-ul dedicat. Este foarte important să ai un om pe care să îl poți accesa exact atunci când tu ai o urgență sau o nevoie. De exemplu, am avut o problemă cu fișierul de listare pentru campania de Black Friday și mi-am sunat account-ul și m-a ajutat în acel moment, pentru că este foarte important să nu pierzi momentul.

Apropo de Black Friday, cum a mers anul acesta? A mers bine pentru tine?

Adriana Andrei: A fost bine, a fost foarte bine. Dar pentru mine, cel mai bun an ca business a fost anul 2020.

De ce?

Adriana Andrei: Probabil pentru că oamenii au fost forțați să rămână în casă, nu și-au mai putut cheltui bugetele de vacanțe pe vacanțe și atunci au investit în propriile case. Și probabil pentru că lustrele sunt ultimele obiecte, din cele necesare, fiind considerate obiecte de decor, pe care oamenii le cumpără atunci când își decorează casa. Cred că foarte mulți dintre clienții mei de anul trecut, exact asta au făcut. Au avut și timpul, și disponibilitatea de a caută și finanțele suficiente încât să își poată schimba sau achiziționa pentru prima dată corpurile de iluminat.

Business-ul tău face parte și din programul Deshide România. Explică-mi un pic ce este programul acesta și cum te ajută?

Adriana Andrei: Programul acesta pentru mine este de un real ajutor și a fost de la început, pentru că imediat după ce am introdus produsele în platforma eMAG a venit acest mare ajutor pentru mine. Se numește Deschide România pentru că ideea acestui program este de a încuraja producătorii români. Iar produsele mele sunt în proporție de 90% produse în România, cu materie prima românească și cu forță de muncă românească. Acum dacă vorbim de dulii, fasunguri și cabluri probabil că sunt importate, dar măcar sunt asamblate aici. Țin foarte mult la lucrul aceasta, să produc și să vând aici. Nu neapărat să vând doar aici, dar vreau ca produsele mele să fie pe cât se poate cu materie primă și forță de muncă locală. Cred că este șansa noastră că țară să creștem și să ieșim din cercul acesta de a cumpăra doar produse de import.

Apropo de colaborarea cu producători români, folosești produse cumpărate de la alți artizani?

Adriana Andrei: Folosesc produse de la alți artizani. De exemplu, am creat o categorie de produse care se numește “Rădăcini, tradiții”, care se bazează foarte mult pe ceramica tradițională românească și exact asta fac. Merg în țară, în general în zona Corund, dar și Horezu, Baia Mare și mai multe zone cu tradiție în olărit din România. Cumpăr produsele direct de la olar de acasă. Le cumpăr așa cu le are el, iar eu ulterior le transform în abajuri. Iar partea de suspensii și partea electrică, indiferent că vorbim de un corp de iluminat cu un singur fir, un sigur bec, două sau trei sau că vorbim despre veioză, toată partea electrică este produsă de o fabrică din Argeș, se numește Cojom. Am început să lucrez cu ei după ce i-am găsit cu mare greutate pentru că nu aveau o vizibilitate foarte mare, iar producătorii mai mari nu îmi răspundeau pentru că eu la rândul meu eram foarte mică și nu reprezentam un interes real. Și atunci am găsit această fabrică cu care colaborez din 2017.

Ce sfaturi i-ai da unui antreprenor aflat la început de drum? Ce ar trebui să învețe, ce ar trebui să facă?

Adriana Andrei: Cred că este de real ajutor să se listeze pe o platformă de mare anvergură tocmai pentru acel motiv pe care l-am menționat mai devreme, vizibilitatea. Pentru că, fiind la început de drum, tu ai nevoie să te axezi mai mult pe calitatea produsului pe care îl realizezi și mai puțin pe vizibilitate, deși asta este o componentă foarte importantă. Poți în offline să testezi produsul și să îți iei feedback față în față de la consumator, dar vânzarea ar fi, din punctul meu de vedere, mai bine de realizat în online. Unul dintre motive și cel mai important este pentru că este cel mai eficient. Este mult mai eficient să vinzi în online și stock-urile să rămână la tine. În online tu ai control asupra stock-ului, logisticii și tuturor elementelor, pentru că de la tine pleacă produsul dacă te listezi în Marketplace.

De la eMAG ai o recomandare pentru un anumit timp de servicii pe care antreprenorul aflat la început de drum ar trebui să-l folosească?

Adriana Andrei: Recomand să intre în toate campaniile în care poate intra pentru că vorbim din nou de acea vizibilitatea de care ai nevoie dacă vinzi în online. Recomand tutorialele despre cum ar trebui să fie prezentat un produs în online: cum ar trebui să fie făcute pozele, de câte poze ai nevoie ca un produs să fie reprezentat; este de preferat să ai video-uri pentru produsele tale. Mai exista acum partea de eMAG Ads, care se dezvoltă destul de bine acum și ajută și ea la vizibilitate. Și este de neratat campania de Black Friday, dacă ai hotărât să intri în online. Este campania în care vinzi într-o zi cât vinzi într-o lună. Ar fi o nebunie să nu intri.

Adriana, care sunt planurile pentru viitorul an?

Adriana Andrei: În primul rând să lansez site-ul (decorepublic.ro), în al doilea rând să definitivez produsele noi pentru că am o gamă de produse la care am început să lucrez de ceva timp și încă nu sunt gata cu ele, pentru că revenind la poze, am nevoie de niște fotografii de produs care chiar să le pună în valoare și pe cât se poate, fotografiile acelea să fie cu produsele in place, adică în ambientul în care produsele s-ar potrivi cel mai bine. Și mai am în vedere listare în câțiva retaileri de home & decor. Aștept o provocare, dacă aveți un obiect în minte la care să mă gândesc și ne auzim cu drag când sunt gata cu ceva nou.

Cu site-ul în primul rând.

Site-ul vă fi foarte curând gata. În câteva zile.

Articol susținut de eMAG Marketplace