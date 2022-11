Crypto: SUA au confiscat criptomonede Bitcoin în valoare de 3,36 miliarde dolari

Departamenul de Justiție al SUA a anunțat, luni, o captură record: a confiscat criptomonede Bitcoin, care au fost furate acum 10 ani, în valoare de 3,36 miliarde de dolari, după o percheziție făcută în noiembrie 2021.

Este a doua cea mai mare captură de acest tip din istoria Departamentului de Justiție al SUA. Totul a pornit după o percheziție care a avut loc în noiembrie 2021 la reședința unui James Zhong, din Gainesville, Georgia.

Pe atunci, autoritățile din SUA au confiscat peste 50.676 Bitcoin de la James Zhong, criptomonede care au fost evaluate la peste 3,36 miliarde de dolari în 2021.

Între timp, valoarea bitcoin a scăzut de trei ori: captura făcută de autoritățile americane anul trecut ar valora acum aproape 1 miliard de dolari.

James Zhong, în vârstă de 32 de ani, a pledat vinovat vineri, 4 noiembrie, pentru comiterea fraudei electronice care a avut loc în septembrie 2012 și riscă o pedeapsă de peste 20 de ani de închisoare.

El a obținut criptomonedele de pe piața ilegală Silk Road, cunoscută în „lumea” darkweb și pentru vânzarea și cumpărarea de droguri, a transmis Departamentul de Justiție al SUA.

O parte din suma în bitcoin a fost găsită într-un seif, iar cealaltă pe un computer aflat într-o cutie de popcorn depozitată într-un dulap din baie.

„James Zhong a comis o fraudă electronică în urmă cu peste un deceniu”, a spus procurorul Damian Williams, care a mai completat că „timp de aproape zece ani, locul în care se afla această bucată masivă de Bitcoin dispărută s-a transformat într-un mister de peste 3,3 miliarde de dolari”.

„Acest caz arată că nu vom înceta să urmărim banii, oricât de bine ar fi ascunși”, a încheiat el.

Prețul bitcoin scade de la o zi la alta

Marți, la ora transmiterii acestei știri, prețul Bitcoin era de 19.716 de dolari și 62 de cenți, potrivit CoinMarketCap.

Pare că valoarea Bitcoin scade de pe-o zi pe alta: criptomoneda a ajuns la peste 21.000 de dolari săptămâna trecută pentru prima dată de la începutul lunii septembrie, scăzând astfel corelarea sa cu acțiunile de tehnologie, arată un analist eToro, platformă de investiții crypto.

Criptoactivul a început săptămâna sub 20.500 de dolari, coborând pentru scurt timp sub 20.000 de dolari miercuri, înainte de a se ridica la peste 21.000 de dolari în weekend. Luni, Bitcoin se tranzacționa din nou puțin sub 20.500 de dolari, conform analistului Simon Peters.

Între timp, Ether și-a consolidat poziția la pragul de peste 1.500 de dolari atins la sfârșitul lunii octombrie. Criptomoneda s-a menținut deasupra nivelului de referință în cea mai mare parte a săptămânii trecute, scăzând doar pentru scurt timp miercuri.

La fel ca bitcoin, s-a redresat în weekend, ajungând la peste 1.625 de dolari. În prezent, se află din nou într-un interval de tranzacționare puțin peste 1.500 de dolari.