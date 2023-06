Crypto 2023: Autoritățile din SUA au dat în judecată Binance și pe co-fondatorul său, Changpeng Zhao / Investitorii au retras aproape 790 milioane dolari de pe platformă după anunț

La o zi după ce Comisia americană pentru bursă și valori mobiliare (SEC) a dat în judecată Binance și pe co-fondatorul acesteia, Changpeng Zhao, investitorii au retras aproape 790 milioane dolari de pe platforma crypto și de pe Binance US, potrivit Reuters care citează firma Nansen.

SEC a dat luni în judecată Binance, pe co-fondatorul acesteia, precum și operatorul Binance.US, pentru că au creat un „lanț de înșelătorie” și au încălcat legile din SUA.

Autoritatea de reglementare din SUA a depus 13 acuzații împotriva Binance și a co-fondatorului său, Changpeng Zhao, conform CNN.

Printre altele, SEC a dat în judecată Binance pentru că nu ar fi restricționat clienții din SUA să efectueze tranzacții pe Binance.com și ar fi încălcat propriile reguli.

Autoritatea americană susține că în timp ce Changpeng Zhao și Binance afirmau public că Binance.US a fost creată ca o platformă de tranzacționare separată și independentă pentru investitorii din SUA, în secret, Binance și co-fondatorul său controlau operațiunile platformei Binance.US.

În plus, SEC spune că Zhao și Binance au exercitat control asupra activelor clienților platformelor, permițând amestecarea activelor sau redirecționarea acestora conform propriilor dorințe, inclusiv către o firmă deținută și controlată de Zhao, Sigma Chain.

SEC a dat în judecată Binance, printre altele, și pentru că ar fi indus în eroare investitorii cu privire la acțiunile sale de supraveghere a pieței, arată Al Jazeera.

Într-o postare publicată luni pe blogul companiei, reprezentanții Binance susțin că sunt dezamăgiți de decizia SEC de a depune o plângere împotriva platformei de schimb de criptomonede.

„De la început am cooperat activ cu SEC pentru investigațiile sale și am depus eforturi considerabile pentru a răspunde la întrebările lor și a le aborda preocupările. Recent, am avut discuții extinse, în spirit de bună-credință, pentru a ajunge la o soluționare a investigațiilor lor. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor noastre, SEC a renunțat la acest proces și a ales să acționeze unilateral și să intenteze un proces prin plângerea depusă astăzi. Suntem dezamăgiți de această alegere”, a transmis Binance.