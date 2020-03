Dragoș Anastasiu: Un turist care cumpărase o vacanță la Sovata a cerut agenției banii înapoi, din cauza coronavirusului

Antreprenorul Dragoș Anastasiu, care a construit afaceri importante în turism și transporturi, spune că nu a auzit de cazuri de agenții de turism din România care să fie în pericol de faliment din cauza retragerii unor turiști pe fondul panicii create de noul coronavirus COVID-19, dar face apel la populație să nu intre în „isteria mondială”.

„Eu sunt medic de profesie și sunt în turism de 20 de ani, deci mi-e relativ ușor să vorbesc despre efectul pe care o astfel de boală l-ar putea avea asupra turismului. Văd că noi toți am uitat de virusul gripal, care este mult mai dăunător decât coronavirusul și ne-am aruncat cu isterie mondială pe acest coronavirus. Dacă nu ai peste 50 de ani și nu vii din China, șansele să mori de coronavirus sunt una la 450 de milioane. Șansa să te calce tramvaiul în orașul tău natal e infinit mai mare decât ca să mori de coronavirus. Niciun copil sub 10 ani nu are simptome. Ați văzut că pacientul zero a avut simptome zero. Nu vreau să bagatelizăm, dar cred că ne-a cuprins o isterie mondială ne-bazată pe cifre”, a spus, într-o conferință de presă, Anastasiu, care este și vocepreședntele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.

„E greu să te lupți cu emoțiile. E greu să te lupți cu oameni care sun că și-au planificat concediul în Italia și nu mai vor să plece în Italia, deși în Italia avem 5 orașe carantinate, atât. Dar e Italia. Gripa aviară nu a produs niciun deces uman, dar a distrus turismul de incoming românesc. Au fost turiști care s-au dus la agențiile te turism și au spus <<Am concediu planificat în Sicilia, în august, vreau banii înapoi că e coronavirus>>. Sau <<Am concediu planificat în Sovata și vreau banii înapoi că e coronavirus>>”, a mai spus Dragoș Anastasiu.