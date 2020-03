Coronavirusul COVID-19 mută evenimentele pe net: Acum și un târg românesc de facultăți

Multe dintre evenimentele publice cu un număr mare de participanți programate în această perioadă se mută online ca măsură de prevenire a răspândirii coronavirusului COVID-19. Cel mai nou astfel de caz în România este cel al târgului de facultăți RIUF – The Romanian International University Fair, care va avea loc doar pe internet, după cum a anunțat marți organizatorul evenimentului.

„În concordanta cu Hotararea nr. 6, din data de 06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei privind interzicerea oricaror activitati care presupun participarea unui numar mai mare de 1.000 persoane, organizatorii sunt nevoiti sa anuleze evenimentele planificate pe 14-15 martie in Bucuresti (Sala Palatului), 17 martie in Timisoara (CRAFT), 19 martie in Iasi (Palas Congress Hall) si 21 martie in Brasov (Aro Hotel)” - spune grupul Educativa, într-un comunicat remis StartupCafe.ro.

Astfel, activitatile prevazute in cadrul RIUF se muta in cadrul Virtual RIUF, eveniment organizat online in data de 8-9 aprilie 2020.

Pe platforma online participantii pot dialoga cu reprezentantii universitatilor internationale prin apeluri video sau chat-uri online, pot descarca materiale sau resurse cu informatii despre domeniile de studiu pe care vor sa le urmeze, pot participa la webinarii in care sunt prezentate programe de licenta si masterat din peste 10 tari, direct din fata propriului lor ecran si pot primi oferte educationale personalizate.

Ulterior celor doua zile de eveniment interactiv, toate resursele informationale vor ramane la dispozitia participantilor pe o perioada de inca 30 de zile.

Pe intreaga durata a evenimentului online, consilieri educationali si vocationali ai EDMUNDO, UNIVERSALIO si Optiuni de Cariera vor oferi consultanta gratuita celor care inca nu sunt decisi ce program de studiu sa aleaga.

Evenimentul este gratuit, iar inscrierile se pot face accesand www.RIUF.RO/VIRTUAL.

La editia din luna martie 2020 a RIUF erau asteptați ca vizitatori peste 10.000 de elevi de liceu, studenti, părinti si profesori.