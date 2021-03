[P] Containerele - solutia ideala pentru afaceri cu buget limitat

Unul din trei oameni s-au gandit cel putin o data in viata lor sa-si schimbe statului de angajat cu cel de angajator sau de antreprenor.

Antreprenoriatul vine si cu avantaje, dar si cu sezavantaje, dezavantajul principal reprezentandu-l investitiile initiale. Orice proiect de antreprenoriat prevede inainte de toate prezenta unei constructii in care sa se desfasoare activitatea propriu-zisa, o activitate ce deseori necesita spatii mari de lucru si extrem de bine optimizate. Putini sunt cei care au baza financiara necesara pentru a achizitiona o constructie efectiva, astfel ca deseori sunt descurajati de startul in afaceri.

Nu e usor nici pentru cei care opteaza pentru un spatiu de inchiriere, unde sumele nu sunt de altfel mici iar contractele se pot modifica cu usurinta de catre proprietarii care, la un moment dat nu mai sunt satisfacuti de prevederile acestuia sau de oferta de pret, fie din diferite alte motive.

Asadar, cel mai bun start in afaceri il reprezinta o constructie aparent fixa, aflata in posesia exclusiva a antreprenorilor. In acest sens, cat de informati sunteti de beneficiile unor containere modulare? Acestea pot fi alegerea ideala pentru un business aflat la inceput de drum si nu numai, multumita costurilor de achizitie in primul rand.

De ce sa investesti intr-un container modular

Cand aveti un buget limitat pentru derularea unei afaceri sau atunci cand vreti sa alocati atent si sa folositi eficient sumele necesare desfasurarii unui proiect, nu trebuie sa va rezumati la cladiri vechi, la cele date spre chirie sau la cladiri noi in care investitiile sunt pe masura. Nu vreti sau nu va permiteti faceti compromisuri privind mediul de lucru? Din prisma numeroaseloe avantaje oferite, containerele modulare sunt cea mai buna solutie.

In primul rand, datorita executiei de dimensiuni la comanda va puteti rezuma asupra acelor containere care indeplinesc intru totul caracteristicile de care aveti nevoie. In acest caz, privind dimensiunea lor. Ele pot fi executate la comanda in functie de nevoi, fara a fi necesar sa platiti extra de exemplu, pentru incaperi pe care nu le veti utiliza niciodata.

Spre deosebire de o structura clasica, aceste containere de vanzare sunt izolate termic si fonic, pe deplin functionale inca din moementul achizitiei. In timp ce primul pas la achizitia sau inchirierea unei cladiri este verificarea istoricului si consolidarea imobilului care impune o serie de implicatii financiare extra, acest lucru este automat anulat in cazul achizitiei de containere modulare.

Destinatiile de uz ale unui container modular sunt vaste astfel ca, in timp ce unele cladiri nu sunt intocmai proprii pentru o serie de afaceri, ele sunt pe deplin personalizabile inclusiv pe termen lung. De exemplu, daca afacerea dumneavoastra cunoaste o evolutie spontana si doriti sa va extindeti, in timp ce modificarile structurale ale unui imobil oarecare sunt anevoioase, containerele modulare va permit acest lucru fara prea multe complicatii.

Amintim in acelasi timp si faptul ca aceste containere pot fi utilizate in diferite zone din tara, atat in mediile locuibile, cat si in afara acestora (de exemplu, pe santier). Chiar daca in esenta aceste containere par a fi un concept mai indraznet si non-conformist, care nu impune aceeasi atractivitate precum o locuinta efectiva, la interior ele pot fi amenajate pe deplin dupa bunul plac. Asadar, nu trebuie sa va ganditi ca investind intr-un astfel de container modular veti opta practic pentru un mediu industrial, ci dimpotriva. Ele pot fi asociate cu toate utilitatile necesare astfel incat sa poata fi destinate traiului lucratorilor, muncii de birou etc.

In conclzuzie, containerele modulare au vaste itrebuintari si acestea nu fac rabat nici de la functionalitate, si nici de la calitate, cu investitii semnificativ mai reduse spre deosebire de cladirile clasice.