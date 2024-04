Consilier BNR: Crypto nu produce absolut nimic. Maeștrii păpușari au reușit să obțină aprobarea de ETF-uri bitcoin

Unul dintre consilierii guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a criticat asupru criptomonedele, într-un articol publicat recent pe blogul Opinii BNR. Consilierul Eugen Rădulescu, fost director al Direcţiei de stabilitate financiară din Banca Națională, reclamă acum volatilitatea bitcoin după ce „maeștrii păpușari care au manevrat toată afacerea” au obținut aprobarea ca un număr de fonduri de investiții ETF spot să urmărească bitcoin.

Marți, 16 aprilie 2024, în jurul orei 14.00, BTC se tranzacționa în jurul valorii de 62.800 de dolari, conform datelor de pe Coinmarketcap.

Crypto nu au niciun fel de profit pentru că nu pot fi folosite pentru investiții în lumea reală. Tot câștigul cu care se tot laudă unii și alții vine strict din pierderea altora. Niciun dividend, nicio dobândă, nimic! Sigur, fiind o lume virtuală atât de mare, mirajul câștigului fără muncă îi îndeamnă pe mulți să lase deoparte rațiunea și să “investească” în crypto. Toate prospectele spun doar că “valoarea” va crește, pentru că emisiunea de crypto este strict limitată, iar cererea tot mai mare va împinge prețul în sus, până la cer.

Desigur că există o doză de profeție care se auto-îndeplinește: este suficient ca majoritatea jucătorilor să creadă că prețul crypto va crește pentru ca cererea să crească și ea, ceea ce într-adevăr împinge prețul în sus. Se poate intra, pentru o vreme, într-o spirală – tot mai mulți sunt atrași în joc pentru că “valoarea” crypto crește, deci se și văd câștigând mulți-mulți bani, fără să facă nimic. Ăsta este raiul pe pământ, nu?

Nu. Întrucât crypto nu produce absolut nimic, câștigurile vin atât timp cât sunt mai mulți jucători sau jucătorii existenți cumpără mai multe crypto, la prețuri tot mai mari. Și chiar dacă piața este chiar mondială și oricine are un calculator, un cont bancar și o legătură la internet poate fi un investitor, tot vine ziua în care nu mai sunt resurse pentru a crește jocul cu crypto. Sau, pur și simplu, unii deținători de active crypto foarte mari au nevoie nu de iluzia bogăției, ci chiar de bani adevărați, pentru plăți în lumea reală care nu pot fi amânate. Atunci, vin în piață cu sume mari de crypto la vânzare – ceea ce inevitabil duce la scăderea prețului. Ce se întâmplă atunci? Am văzut ce, pe piața celui mai lichid crypto – btc. Prețul s-a dus în bot, de la 68.000, la vreo 16.000 de dolari. Dar maeștrii păpușari care au manevrat toată afacerea (nu știm deloc cine sunt aceștia, dar jucătorii de pe piață nu par să se sinchisească de asta, așa cum nu le pasă de multe alte lucruri rele în legătură cu crypto) au reușit să obțină din partea US Securities and Exchange Commission (SEC) aprobarea ca un număr de ETF-uri (US-listed exchange-traded funds) să urmărească bitcoin.

Trebuie spus aici că SEC a respins ETF-urile bitcoin spot pentru mai mult de un deceniu, sperând să protejeze investitorii de manipularea pieței. Dar, în final, a fost forțată să le aprobe în februarie 2024, după ce Grayscale Investments a câștigat o contestație în instanță, unde o curte federală de apel a decis că SEC nu și-a detaliat suficient raționamentul pentru respingerea produselor. A urmat o adevărată frenezie pe piață (care pornise înainte de decizia curții de apel, în anticiparea rezultatului favorabil), astfel că prețul btc a urcat la peste 70.000 dolari, depășind astfel vârful din noiembrie 2021.

Multe interese, foarte mulți bani în joc, decizia justiției anticipată de piață fiind exact ce își doreau toate părțile la acest joc, cu anvergură mondială. Iar aici se adăugă, evident, cele două ingrediente care au făcut posibilă de la bun început această avalanșă: speranța că se poate obține bogăție din nimic și lăcomia omenească. Așa că, deși piața nu a mai atins vârful din 13 martie, de peste 73.000 dolari, a reușit să depășească scăderea la sub 62.000 dolari 6 zile mai târziu, adică în 19 martie. Volatilitatea pieței rămâne, ca și până acum, foarte mare – dar investitorii nu par să se sinchisească nici de asta. Dragostea este mereu irațională: obiectul iubirii poate să nu fie deloc așa cum ne imaginăm noi; dar parcă asta contează?