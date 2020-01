Concedieri la platforma online Quora

Platforma online Quora, prin care utilizatori din toată lumea, inclusiv din România, primesc și oferă răspunsuri la diverse întrebări, este nevoită să facă disponibilizări de personal.

Cofondatorul și CEO-ul platformei, Adam D'Angelo (35 de ani), și-a justificat, joi, decizia prin faptul că astfel Quora va putea să se extindă într-o manieră responsabilă financiar.

„În această dimineață, am anunțat echipa Quora că facem pasul dificil de a desființa anumite posturi din birourile noastre din Bay Area și New York, împreună cu alte modificări organizatorice. Este greu să ne luăm rămas bun de la colegii noștri valoroși și de încredere. Nu am ajuns la această decizie fără analize și planificări ample”, a scris el pe platformă.



Șeful Quora a mai spus că nu vrea ca platforma să fie dependentă de capitaluri din exterior, motiv pentru care este crucial să se bazeze pe forțele proprii și pe managementul atent al resurselor.

Nu a fost dezvăluit numărul persoanelor care vor fi concediate. Quora avea, în mai 2019, în jur de 200 de angajați și era evaluată la 2 miliarde de dolari, conform vox.com. În cei 11 ani de existență, plaforma online a obținut investiții totale de circa 226 de milioane de dolari, potrivit datelor de pe Crunchbase.com.

Platforma de Q&A Quora a fost fondată în anul 2009 de Adam D'Angelo și Charlie Cheever. D'Angelo, care avea atunci 24 de ani, plecase de la Facebook, unde ocupa funcția de CTO (director tehnic).

Quora este disponibilă în engleză și alte 23 de limbi, dar nu și româna.