Concedieri în tech: Gigantul Accenture, prezent și în România, renunță la 19.000 de lucrători la nivel mondial

Concedierile din business-ul tech continuă: Compania irlandezo-americană Accenture, prezentă în România cu peste 4.000 de angajați, renunță la 19.000 de lucrători la nivel mondial.

Potrivit unui raport depus recent la autoritatea americană de supraveghere a piețelor (SEC), Accenture va renunța astfel la aproximativ 2,5% din forța sa de muncă la nivel mondial, în următoarele 18 luni. Jumătate dintre cei care vor pleca sunt lucrători pentru care compania de consultanță nu-i poate factura către clienți.

În paralel, Accenture spune că va continua să facă angajări, pentru a-și susține extinderea în direcțiile sale strategice.

Accenture s-a înființat în anii '50 ca divizie a companiei americane de consultanță și audit Arthur Andersen. Din 1989, Accenture, denumită atunci, Andersen Consulting, s-a desprins de compania-mamă. Din anul 2000 operează sub brandul Accenture, pe piața de consultanță IT și alte procese pentru companii din toată lumea. În prezent, este considerată cea mai mare companie de consultanță, cu aproximativ 740.000 de angajați la nivel mondial și venituri anuale de peste 60 de miliarde de dolari. În ultimul an, personalul companiei crescuse cu circa 40.000 de lucrători.

În România, Accenture este prezentă din anul 2006, având în prezent peste 4.000 de lucrători aici, la birourile sale din București, Cluj, Timișoara, Târgu-Mureș, Iași și Brașov. În anul 2021, subsidiara Accenture Services SRL din București a avut venituri de 592 milioane de lei și profit de aproape 64 de milioane de lei.