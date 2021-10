O companie românească de inginerie vrea să construiască un parc fotovoltaic în Giurgiu

O companie românească de inginerie și tehnologie listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB) vrea să construiască un parc fotovoltaic de dimensiuni mari cu o putere instalată totală cuprinsă între 40 – 60 de MWp – MW instalați și vrea să intre pe piața producției de energie regenerabilă.

Simtel Team (simbol bursier SMTL), fondată în 2010 de 3 absolvenți ai Facultății de Electronică și Telecomunicații, achiziționează un teren industrial de aproape 840.000 mp (aprox. 84 de hectare) în intravilanul orașului Girugiu pentru a dezvolta parcul fotovoltaic, conform unui comunicat transmis miercuri StartupCafe.ro.

Construcția la cheie a proiectului fotovoltaic este evaluată la aproximativ 40 milioane de euro, iar amortizarea investiției va avea loc în 5 - 7 ani, în funcție de prețul energiei stabilit în piață.

Parcul fotovoltaic va produce aproximativ 52.000 - 78.000 MWh anual, energie ce poate alimenta în fiecare an peste 14.000 de gospodării. Acest lucru înseamnă o reducere cu peste 67.000 tone pe an a emisiilor de dioxid de carbon, susține compania.

„În momentul în care am decis să venim pe bursă, unul dintre planurile de creștere pe care le aveam în vedere era legat de intrarea pe piața de producție de energie electrică din surse regenerabile. Ne bucurăm că într-un timp rezonabil am reușit să identificăm un prim teren potrivit pentru dezvoltarea unui proiect fotovoltaic și că am parcurs deja etapele necesare în vederea achiziționării acestuia. Dispunem de toate resursele necesare pentru realizarea unui astfel de proiect datorită experienței acumulate în urma construirii „la cheie” a peste 150 de proiecte fotovoltaice pentru clienți, asigurării mentenanței totale în parcuri fotovoltaice, ce au o putere instalată de peste 125 MWp și a mentenanței doar pentru invertoare pentru peste 70 de centrale electrice fotovoltaice - CEF, aproximativ 300MWp” a declarat Iulian Nedea, co-fondator și CEO (director general) Simtel Team.