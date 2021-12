O companie de produse bio, parteneriat cu lanțul românesc de cafenele 5 to go

O companie care produce și comercializează produse alimentare și nealimentare anunță un parteneriat strategic cu lanțul românesc de cafenele 5 to go și lansează o gamă nouă de gustări.

Republica BIO, care produce alimente fără gluten și fără zahăr, dar și produse nealimentare (cosmetice bio de îngrijire, produse de machiaj etc) lansează o categorie nouă de gustări sub brandul Sănățele, disponibile în variante dulci și sărate.

Republica BIO este un business lansat în 2014, care se bazează pe o nutriție sănătoasă. Compania spune că deține în prezent un portofoliu în permanentă expansiune de superalimente, suplimente și alimente, realizate din ingrediente cu valori nutritive ridicate, neiradiate, de proveniență non-China.

„Cu 5 fabrici partenere în Europa, 2 depozite logistice în București și echipe dedicate pentru distribuție, compania deservește peste 400 de locații partenere și generează în 2021 o cifră de afaceri de 2 milioane de euro”, a spus compania într-un comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Republica BIO estimează că noua categorie de produse va genera în primul an de la lansare venituri de aproximativ 1 milion de Euro.

Ciprian Stancu, fondator Republica BIO, spune că „viziunea noastră este de a aduce rețete sănătoase pentru cele mai frecvente obiceiuri de consum. În ultimii doi ani am studiat categoria și am constatat că oamenii asociază snacking-ul cu produse mai puțin sănătoase”.

De cealaltă parte, Radu Savopol, cofondator 5 to go, susține că „România se află pe locul al doilea în UE la capitolul sedentarism. Tocmai de aceea, 5 to go se alătură misiunii Republica BIO de a face accesibile gustările sănătoase care pot acompania cu succes o băutură de calitate pe bază de cafea”.

5 to go a luat naștere în 2015, iar în prezent se apropie de pragul de 300 de unități deschise la nivel național. Obiectivele grupului sunt de a depăși 300 de locații în 2021, cu accent pe dezvoltare la nivel regional și consolidare în capitală, și de a ajunge la un total de 1.000 de cafenele în România, în următorii 5 ani.