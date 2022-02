O companie IT românească și-a triplat profitul net și cifra de afaceri în 2021

Compania IT de la Cluj, Life Is Hard (LIH), listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), și-a crescut cu aproape 200% cifra de afaceri în 2021, ajungând la 21,5 milioane de lei, comparativ cu 17,9 milioane de lei în 2020, conform unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Și profitul net al companiei a crescut cu 213%, înregistrând o valoare de 3,4 milioane de lei.

Cea mai mare pondere în cifra de afaceri Life Is Hard a avut-o linia de business din telecomunicații, care a generat 58,86% din acest rezultat, urmată de Insurance, care a adus 30,95% din venituri.

Rezultatul brut s-a concretizat într-un profit de 3,84 milioane de lei, în creștere cu 204,82% comparativ cu valoarea înregistrată în 2020 (1,26 milioane lei).

Compania și-a îmbunătățit în 2021 și alți indicatori financiari importanți, majorându-și cu peste 500% activele proprii și înregistrând îmbunătățiri semnificative pe lichiditate.

„2021 a fost primul an de concretizare a strategiei de dezvoltare accelerată, iar rezultatele ne arată că deciziile noastre de business au puterea să aducă valoare imediată, cel puțin la nivelul promis, și să crească în mod sănătos fundamentul companiei, demers pe care îl facem pe termen lung. Pe lângă cifrele LIFE IS HARD, companiile Innobyte si Performia Finance, în care avem dețineri, au înregistrat de asemenea performanțe, atât ca venituri -ambele cu creșteri de peste 20% - cât și ca profit”, spune Cătălin Chiș, președinte al Consiliului de Administrație Life Is Hard.