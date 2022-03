Încă o companie IT românească se listează pe piața AeRO a Bursei de la București

O companie antreprenorială românească fondată în 2004, specializată în dezvoltarea și implementarea de soluții IT și Cloud, a debutat miercuri pe piața AeRO a Bursei de Valori București.

Acțiunile Bento - Intellectually Curious se tranzacționează sub simbolul bursier BENTO. Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro, Bento este a șasea companie care se listează la Bursă de la începutul lui 2022 și a 12-a companie din sectorul IT care a venit la Bursă din 2019 până în prezent.

Listarea companiei are loc după derularea unui plasament privat hibrid, prin care firma IT a vândut atât acțiuni noi, cât și acțiuni existente, pentru 12,5 milioane de lei.

„Ne bucurăm că începând de astăzi suntem parte a pieței de capital din România. Le mulțumim investitorilor pentru încrederea acordată companiei și planurilor noastre de dezvoltare, iar viitorilor acționari le transmitem că suntem pregătiți să livrăm randamentele așteptate. Bento este o companie cu o creștere organică, pe parcursul anilor fiind realizate investiții constante în dezvoltarea produselor software proprii și calității serviciilor furnizate de echipele noastre. An de an am reușit să ne extindem și diversificăm portofoliul de clienți, precum și să creștem veniturile într-un ritm consecvent”, a spus Radu Scarlat, Președinte al Consiliului de Administrație Bento – Intellectually Curious.