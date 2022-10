Comerț online în România: Top categorii de produse achiziționate în 2022, pentru care românii au alocat mai mulți bani

Sectorul românesc de e-commerce continuă să crească în 2022, potrivit unui studiu care mai arată că anul acesta piața de comerț online de la noi ar putea ajunge la aproape 6,8 miliarde de euro, în creștere cu 10% față de anul 2021.

Comerțul online românesc a continuat să crească în 2022 mai ales prin sumele cheltuite de cumpărătorii existenți, potrivit studiului iSense Solutions, efectuat pe un eșantion de 1.025 de respondenți.

Top categorii de produse achiziționate online în 2022 de români

vacanțele și serviciile hoteliere (1.503 lei); electronicele și electrocasnicele (1.244 lei); mobilă și decorațiunile interioare (930 lei).

La polul opus, cei mai puțini bani s-au alocat în mediul online produselor de birotică și papetărie (246 lei pe an), cărților și revistelor (255 lei pe an) și biletelor la spectacole, teatre sau meciuri (272 lei pe an).

Categoriile care au crescut cel mai mult în 2022 sunt:

fashion (creștere de 25%);

catering (creștere de 24%);

vacanțele sau serviciile hoteliere (creștere de 23%).

Cele 2 categorii care au înregistrat cele mai mari scăderi au fost cea de bricolaj (13%) și electronicele și electrocasnicele (2%).

Din cele 21 de categorii de produse monitorizate, pentru 14 categorii eMag este în top 3 magazine preferate, devenind, astfel, magazinul online preferat al românilor, câștigând și premiul cel mare.

La categoria fashion, H&M este magazinul preferat al românilor, în timp ce Elefant.ro este favoritul pentru cărți.

Noriel este preferat de cei care cumpară articole pentru copii, Ikea pentru cei în căutare de mobilă și decorațiuni interioare și Dedeman pentru bricolaj, în timp ce Avon este favoritul pentru cei ce caută cosmetice, iar Decathlon pentru cei interesați de articole de hobby sau sport.

Farmacia online favorită a românilor este Farmacia Tei.

Cumpărătorii din mediul online sunt mai pesimiști comparativ cu anul trecut în privința predicțiilor de cumpărare online pentru anul 2023 (54% declară că în 2023 vor cumpăra la fel ca acum (vs 62%, anul trecut), 23% declară că vor cumpara mai puțin în 2023 (vs 12%, anul trecut).

Datele prezentate fac parte din studiul anual iSense Solutions pentru GPeC, cercetare reprezentativă pentru populația majoră, utilizatoare de Internet din mediul urban.

Studiul a fost efectuat pe un eșantion de 1.025 de respondenți, cu o marja maximă de eroare +/- 3.06%, la un nivel de încredere de 95% și a fost desfașurat în perioada 8-14 septembrie 2022.