[P] Ce este matematica? Simboluri Matematice

De regula, oamenii cred ca matematica este doar aritmetica, adica studiul numerelor si actiunilor cu ajutorul lor, de exemplu, multiplicarea si divizarea. De fapt, matematica este mult mai mult. Acesta este un mod de a descrie lumea si modul in care o parte a acesteia se potriveste cu alta. Relatia numerelor este exprimata in simboluri matematice care descriu universul in care traim. Orice copil normal se poate descurca bine in matematica, deoarece „simtul numarului” este o abilitate innascuta, alti copii sunt indrumati catre a face meditatii matematica pentru a le dezvolta gandirea logica. Adevarat, pentru aceasta trebuie sa depuneti ceva efort si sa petreceti putin timp in preajma unui meditator.

Capacitatea de a numara nu este totul. Copilul trebuie sa fie capabil sa-si exprime bine gandurile pentru a intelege sarcinile si a stabili conexiuni intre faptele care sunt stocate in memorie. Invatarea tabelului de inmultire necesita memorie si vorbire. Acesta este motivul pentru care este dificil pentru unii oameni sa faca operatiuni de inmultire, desi alte tipuri de numarare nu sunt dificile pentru ei.

Pentru a cunoaste bine geometria si a intelege forma si spatiul necesita alte tipuri de gandire. Cu ajutorul matematicii, rezolvam probleme din viata, de exemplu, impartim ciocolata in mod egal sau gasim marimea potrivita a pantofilor. Datorita cunostintelor de matematica, copilul stie sa economiseasca bani de buzunar si intelege ce se poate cumpara si cati bani va avea atunci. Matematica este, de asemenea, capacitatea de a numara cantitatea potrivita de seminte si de a le semana intr-o oala, de a masura cantitatea potrivita de faina pentru un tort sau o tesatura pe o rochie, de a intelege scorul unui joc de fotbal si de multe alte activitati zilnice. Peste tot: intr-o banca, intr-un magazin, acasa, la serviciu - trebuie sa fim capabili sa intelegem si sa gestionam numerele, formele si masurile. Numerele fac parte doar dintr-un limbaj matematic special, iar cel mai bun mod de a invata orice limba este sa il folosesti. Si este mai bine sa incepi de la o varsta frageda.

Simboluri de baza

× semnul multiplicării

⋅ „punct” de multiplicare

⊗ produs încrucișat

⊕ suma vectorială

÷ semnul diviziunii

≤ mai puțin sau egal

≥ mai mare sau egal

≈ aproximativ egal (asimptotic egal)

± plus sau minus

∞ semn infinit

∑ semnul însumării

∂ diferențial parțial

∫ integral

≅ aproximativ egal cu

ƒ semnul funcției

Δ Σ Ψ Ω α β γ δ ε η θ λ μ ν ξ π ρ σ τ υ φ χ ψ ω

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ