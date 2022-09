Campanie de combatere a abandonului școlar lansată de eMAG și Fundația Nouă ne pasă

eMAG și „Fundația Nouă ne pasă” lansează o campanie de conștientizare a abandonului școlar în România, prin care vor să strângă donații care să ajute copiii din mediul rural să aibă acces la educație.

Este vorba despre „Orarul Clasei care nu se lasă”, o inițiativă prin care se vor strânge donații care să transforme absențele din orarul copiilor din mediul rural în ore de educație.

Clienții eMAG au donat deja, în primăvara acestui an, peste 160.600 de lei care au asigurat peste 5.900 de ore de educație remedială în anul școlar 2021 – 2022 pentru copiii din programul „Nouă ne pasă”.

Totodată, 2.442 de copii din program au obținut note mai bune cu aproximativ un punct cu ajutorul a 377 de profesori din program, iar prezența lor la ore a crescut cu 80%.

Elevii au reușit astfel să ajungă la zi cu materia și să își continue parcursul școlar.

„Am văzut deja cum, cu sprijinul comunității noastre, copiii cu risc de abandon și-au îmbunătățit prezența și performanța școlară și au răspuns „prezent” în noul an școlar. Acest lucru ne determină să continuăm programul nostru și să ne dorim să ajungem în cât mai multe școli pentru a ajuta cât mai mulți copii să transformele absențele în ore de educație. Doar așa, oferind copiilor noștri șansa la educație, putem spera la un viitor mai bun”, a spus Tudor Manea, CEO eMAG.

„Atunci când un copil nu termină școala, el poate fi considerat o pierdere definitivă în plan educațional și social. Va deveni un adult care va depinde de ajutoarele sociale pe care le va plăti statul, ca pentru fiecare cetățean care nu are nicio pregătire. În același timp, un tânăr care are un parcurs școlar complet va intra imediat în câmpul muncii. Abandonul școlar are un impact negativ asupra economiei, pentru că suma ajutoarelor sociale care sunt destinate celor care nu au o calificare va depăși creșterea pe care un om pregătit și format profesional o va aduce economiei”, a declarat Tudor Vlad, Președinte Fundația Nouă ne pasă.