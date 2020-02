Ce afaceri mai fac fondatorii cafenelelor „5 to go”: Baruri cu cereale cu lapte

Antreprenorii Radu Savopol și Lucian Bădilă, co-fondatori lanţului românesc de cafenele „5 to go”, înreună cu Andrei Alecu, proprietar al cafenelei Utopia Coffee Bar, au intrat într-un nou business, cereal bar – un loc în care clienţii au în meniu peste 100 de tipuri de cereale, 16 tipuri de lapte și peste 20 de toppinguri, precum și sucuri, cafea sau smoothie.

La aproape doi ani de la lansarea conceptului în România, Cereal Crunch a deschis pe 15 februarie cel de-al doilea cereal bar din București.

Din luna noiembrie a anului trecut, businessul Cereal Crunch a fost preluat de 3 antreprenori cu experiență în domeniul HoReCa, Radu Savopol și Lucian Bădilă, co-fondatori ai celui mai mare lanț de cafenele din România, 5 to go, și Andrei Alecu, proprietar al cafenelei Utopia Coffee Bar.

Pentru anul în curs, obiectivele lor sunt de a ajunge la 5 francize, deschise în marile orașe din România și în afara țării. Pentru cele două locații deschise, ei estimează, în 2020, o cifră de afaceri de aproximativ 350,000 euro.

„Prima locație Cereal Crunch, de la Piața Națiunile Unite, a avut o performanță pe un trend crescător în cei doi ani de la deschidere. Pornind de la această premisă și de la cererea din piață de a deschide astfel de locații, am setat obiectivele pentru anul acesta și planurile de dezvoltare pe termen lung”, a spune Radu Savopol, co-fondator 5 to go.

Meniul oferă peste 100 de tipuri de cereale din toată lumea, dar și locale, alături de 16 tipuri de lapte și peste 20 de toppinguri.