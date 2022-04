Bulgaria deschide un super institut IT cu sprijinul Google, Amazon și DeepMind

Bulgaria va deschide în septembrie un institut IT susținut de Google, DeepMind, Amazon Web Services (AWS), Site Ground și guvernul bulgar.

The Institute for Computer Science, Artificial Intelligence and Technology (INSAIT), care va fi deschis la Sofia, va oferi facilități pentru zona de cercetare exact așa cum fac și centrele internaționale de cercetare științifică.

Într-o postare pe blogul său, Google a anunțat că investește 3 milioane de dolari în următorii 3 ani pentru a oferi institutului INSAIT resurse de cloud computing și acces la Tensor Processing Unit Research Cloud, o infrastructură specializată pentru modelele de învățare automată de înaltă performanță.

Totodată guvernul din Bulgaria a alocat un fond de 100 de milioane de dolari pentru INSAIT.

„Institutul este modelat după departamentele de informatică ale unor instituții renumite precum MIT, UC Berkeley și Institutul Max-Planck și este susținut de guvernul bulgar cu un fond de aproape 100 de milioane de dolari. Cercetarea sa în informatică și AI va cuprinde subiecte precum machine learning, securitatea informațiilor, robotica și multe altele. Timp de doi ani, INSAIT se așteaptă ca profesorii și studenții să publice lucrări în cadrul unor conferințe de top”, a transmis Google pe blogul său.

De cealaltă parte, comisarul european pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret, Mariya Gabriel, a spus la evenimentul de lansare și prezentare al INSAIT că insistutul reprezintă o realizare majoră, întrucât poate face din Bulgaria „un lider în știință și inovare la nivel regional, european și mondial”

„Dacă acest proiect are șanse să se descurce mai bine decât alte proiecte, este pentru că unește (n.r. cercetători) și, de asemenea, pentru că este pragmatic și vizionar”, a spus Mariya Gabriel, potrivit BTA, agenție de presă din Bulgaria.

Ea a mai spus că își dorește ca INSAIT să devină platforma Europei de Est pentru laureații Nobel. Comisarul european a promis că ea și echipa sa vor contribui la popularizarea activităților institutului și vor ajuta la stabilirea de parteneriate.

Institutul, creat în parteneriat cu două dintre cele mai importante universități de tehnologie din lume, ETH Zurich și EPFL Lausanne, este supravegheat și avizat de oameni de știință cu renume la cele două universități, cât și de cei de la MIT, Princeton sau Techinon, scrie Tech.eu.

INSAIT oferă, printre altele, programe despre tehnici și aplicații bazate pe inteligență artificială și securitatea informațiilor.

Vezi evenimentul de lansare INSAIT aici: