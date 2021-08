Bittnet dă 2,8 milioane lei pe jumătate dintr-o firmă românească de suport IT cu clienți în SUA

Grupul de firme Bittnet, fondat de Mihai și Cristian Logofătu (foto), a achiziționat anunță, vineri, achiziționarea unei participații de 50,2% într-o companie românească de suport IT care activează în principal pe piața din SUA.

În schimbul participației majoritare în firma ITPrepared, grupul Bittnet va plăti 673.200 de dolari (2,8 milioane de lei). Suma va fi plătită în numerar - 265.000 de dolari, dar și acțiuni Bittnet în valoare de 408.000 de dolari.

„ITPrepared reprezintă o nouă și importantă linie de afaceri pentru Bittnet Group – furnizarea de servicii recurente. Prin tranzacțiile noastre anterioare, ne-am concentrat în primul rând pe diversificarea prezenței geografice a Bittnet sau a portofoliului de produse și servicii. Însă, odată cu achiziționarea ITPrepared, prima noastră tranzacție în domeniul managed services, ne diversificăm modul în care asistăm clienții. În viziunea noastră, nișa de Managed Services în IT are un potențial ridicat de dezvoltare. Având în vedere reorientarea globală către digitalizare, precum și sinergiile din cadrul grupului nostru, credem că ITPrepared va prospera în următorii ani"- a spus, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, Mihai Logofătu, CEO Bittnet Group.

Ca urmare a semnării tranzacției, Bittnet Group va deține 50,2% din compania ITPrepared, iar restul acțiunilor vor fi deținute de Alexandru Ana, Managing Partner și COO (24,9%) și Valeriu Ghihanis, Managing Partner și Global Leader, Digitalizare (24,9%).

Acționarii Bittnet au aprobat investiția în ITPrepared în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din 26 noiembrie 2020.

ITPrepared este o companie de managed services (servicii gestionate) care furnizează servicii de suport IT în principal pe piața din SUA. Compania a fost înființată în 2016, iar în prezent are peste 50 de angajați și experți tehnici care lucrează în birourile din București, Iași, Dubai și New York. Portofoliul clienților ITPrepared se bazează în primul rând pe companii americane, dar conține și un număr de clienți locali. Pentru 2021, compania estimează o cifră de afaceri de 1 milion de dolari, provenind în principal din contracte recurente cu clienți străini.

După semnarea contractului de achiziție, ITPrepared va fi integrată în divizia de tehnologie a Bittnet Group. Integrarea ITPrepared alături de celelalte companii din divizia de tehnologie, în special Dendrio, va oferi sinergii multiple la nivelul grupului. Serviciile livrate de ITPrepared se bazează pe tehnologii oferite de furnizori de tehnologie de renume precum Cisco, Microsoft și VMWare, care se regăsesc de altfel și în portofoliul Dendrio Solutions, contribuind astfel la crearea unui potențial semnificativ de vânzare încrucișată a serviciilor.

Managed services reprezintă externalizarea responsabilității pentru menținerea și anticiparea necesității unei game de procese și funcții care au ca scop îmbunătățirea operațiunilor și reducerea cheltuielilor în cadrul unei companii. În sectorul IT&C, cele mai comune managed services sunt legate de conectivitate și lățimea de bandă, monitorizarea rețelei, securitatea informațiilor și recuperarea acestora în caz de dezastru. În afară de gestionarea tradițională a aplicațiilor și a infrastructurii, managed services pot include, de asemenea și servicii de stocare, desktop și comunicații, mobilitate, helpdesk, precum și asistență tehnică.

Potrivit Bittnet, care citează Fortune Business Insights, se preconizează că piața globală de managed services va ajunge la 492,15 miliarde de dolari până în 2027, o creștere semnificativă față de 200,29 miliarde de dolari înregistrată în 2019. Creșterea se așteaptă să fie alimentată de implementarea tot mai mare a serviciilor IT în toate sectoarele de activitate în vederea îmbunătățirii proceselor de business, creșterea securității informației și a eficienței prin automatizare.