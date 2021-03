Compania românească Bittnet cumpără 35% din firma IT cehă Servodata cu 1,4 milioane Euro

Bittnet (BNET), grup de fimre IT listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București, anunță prima sa tranzacție transfrontalieră - achiziționarea a 35% din acțiunile Servodata a.s., integrator de soluții IT&C din Cehia, membru în cadrul grupului Moore Cehia.

Valoarea tranzacției este de 1,4 milioane euro, iar suma va fi plătită actualului deținător al Servodata, Moore Cehia, în acțiuni BNET care vor fi emise printr-o nouă operațiune de majorare de capital. Mai mult, Bittnet Group va finanța Servodata cu suma de 2 milioane euro sub formă de împrumut în vederea dezvoltării de produse comune și extinderea la nivel geografic în următorii trei ani. În urma tranzacției, Bittnet Group va deține 35% din Servodata, iar Moore Cehia va deține 65% din acțiunile companiei.

Servodata a.s. este o societate pe acțiuni cu sediul în Praga, Cehia. Compania deține trei filiale. Servodata Group operează pe piața cehă de peste trei decenii și este una dintre companiile de top în domeniul furnizării de soluții IT pentru afaceri. De asemenea, Servodata este prezentă și pe piața din Slovacia din 1994.

Domeniul cheie de activitate al Servodata include proiectarea, implementarea și suportul infrastructurii tehnologice, consultanță IT și servicii de asistență, inclusiv externalizarea la scară largă a serviciilor IT. În domeniul dezvoltării, Servodata se concentrează în principal pe implementarea soluțiilor de business intelligence. Recent, organizația a realizat investiții semnificative în domeniul securității cibernetice, ceea ce a contribuit la consolidarea poziției sale în Slovacia. Compania are 70 de designeri, arhitecți, dezvoltatori și consultanți. În 2020, Servodata a înregistrat venituri de aproximativ 10 milioane euro, cu 12% în plus față de 2019 și un profit net de 0,4 milioane euro, în creștere cu 60% față de anul precedent.

Ca urmare a tranzacției, Bittnet și Moore Cehia au în vedere o creștere de la an la an de cel puțin 20% a cifrei de afaceri. În consecință, pentru 2021, Servodata Group estimează să atingă 12 milioane euro cifră de afaceri și un profit net de 1,5 milioane euro.