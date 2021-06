Tranzacție în IT-ul românesc: Bittnet cumpără acțiuni de 1,86 milioane lei la Arctic Stream

Bittnet, companie cu diverse activități IT, fondată de frații Mihai și Cristian Logofătu, a cumpărat acţiuni în valoare de 1,86 milioane lei ale Arctic Stream, o firmă IT românească fondată în 2017.

„Bittnet Systems informează investitorii despre participarea, în data de 10 iunie 2021, la plasamentul privat pentru acţiunile companiei Arctic Stream (simbol bursier: AST). În urma alocării prorata la preţul de 25 lei/acţiune, emitentul a fost informat în data de 11 iunie 2021 de către intermediarul operaţiunii, SSIF Tradeville, că i-au fost alocate un număr de 74.632 acţiuni AST, ceea ce reprezintă 1,78% din capitalul social şi 1,78% din drepturile de vot ale societăţii. Valoarea investiţiei în acţiunile Arctic Stream se ridică la 1.865.800 lei.

Conducerea a investit în cadrul plasamentului în baza mandatului pe care îl are conform actului constitutiv, iar din punct de vedere contabil, deţinerea AST va fi reevaluată conform valorii de piaţă (rezultatele financiare nu vor fi consolidate în rezultatele grupului emitentului)”, arată un anunţa al Bittnet transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB), citat de News.ro.

Astfel, Bittnet își continuă programul de achiziții pe piața IT, pe anul 2021. În primele 3 luni ale anului grupul a finalizat investițiile în eLearning Company și Softbinator și a anunțat primul proiect de investiții transfrontalier, prin achiziționarea unui pachet de acțiuni în Servodata, companie care operează de peste 25 de ani pe piețele din Cehia și Slovacia.

Cine este Bittnet

Bittnet a fost fondată în 2007 la Bucureşti, de către fraţii Mihai şi Cristian Logofătu (foto-stânga și centru), ca o companie de training şi soluţii IT în România şi în străinătate.

Astăzi, Bittnet este un grup de companii din domeniul IT din care fac parte următoarele branduri:

Bittnet Training este liderul pieţei de training IT din România, cu peste 15 ani de experienţă şi cea mai mare echipă de traineri IT din România.

este liderul pieţei de training IT din România, cu peste 15 ani de experienţă şi cea mai mare echipă de traineri IT din România. Equatorial este o companie de învăţare bazată pe jocuri, specializată în programe de instruire transformatoare şi consultanţă la nivel individual, de echipă şi organizaţional în România şi în străinătate.

este o companie de învăţare bazată pe jocuri, specializată în programe de instruire transformatoare şi consultanţă la nivel individual, de echipă şi organizaţional în România şi în străinătate. Dendrio este singurul integrator multi-cloud din România, consolidându-şi poziţia de companie certificată de cei mai importanţi furnizori de IT din lume şi concentrându-se pe securitatea cloud şi securitatea cibernetică.

este singurul integrator multi-cloud din România, consolidându-şi poziţia de companie certificată de cei mai importanţi furnizori de IT din lume şi concentrându-se pe securitatea cloud şi securitatea cibernetică. Elian Solutions este specializată în furnizarea de servicii de implementare ERP (Microsoft Dynamics NAV Enterprise Resource Planning).

Grupul Bittnet a înregistrat pierderi de 503.617 lei în primul trimestru al anului 2021, de 3 ori mai mari faţă de acelaşi trimestru din 2020 (-171.093 lei), în timp ce veniturile au scăzut cu aproape 4%, la 20,2 milioane de lei.

Pentru 2021, Bittnet vizează o cifră de afaceri consolidată de 157 milioane de lei şi un profit brut de 12,8 milioane lei.

Grupul Bittnet este listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul BNET.

Cine este Arctic Stream

Arctic Stream este o companie IT cu capital integral românesc, ce oferă servicii în evaluarea infrastructurii IT, consultanţa, proiectarea, reproiectarea, integrarea şi dezvoltarea infrastructurii de date şi de securitate IT.

Fondată în 2017, de Octavian Diaconu (foto-dreapta), compania românească deține certificarea Cisco Certified Premier Partner, alături de alte numeroase ale certificări de la producători de top mondial precum Cisco Systems, Dell, Palo Alto, VMware și Veeam.

În anul 2020, Arctic Stream a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 8 milioane de euro (peste 40 milioane de lei), în creștere cu peste 120% față de 2019, și un profit de peste 1,2 milioane de euro (peste 6 milioane lei), mai mare cu 200% față de anul anterior.

În perioada următoare compania vrea să-și accelereze creșterea prin atragerea de finanțare de pe piața de capital, pentru posibile achiziții de firme din domeniu și intrarea pe noi nișe de business.