Bittnet vinde cu 440.000 euro afacerea sa de distribuție AutoCAD

Grupul IT românesc Bittnet, fondat de frații Logofătu, vinde cu 2,2 milioane de lei (circa 440.000 de euro) afacerea sa de distrubuție în România a softurilor companiei americane Autodesk, inclusiv celebrul program AutoCAD, folosit de ingineri și arhitecți în proiectare.

Cumpărătorul este Graphein, o companie antreprenorială românească specializată în proiecte de topografie inginerească, fondată de Eugen Ursu și Andrei Șueran.

În cadrul Bittnet Group, afacerea de distribuție de softuri Autodesk era grupată în cadrul Dendrio Solutions.

Tranzacția prevede transferul către Graphein a tuturor activităților Dendrio Solutions legate de relația cu vânzătorul american de tehnologie Autodesk, a contractelor în curs cu clienții, a certificărilor relevante, inclusiv a statutului Autodesk de Gold Partner, precum și a transferul de cunoștințe.

Graphein va plăti în numerar, în patru tranșe între 2021 și 2023, suma de 2,2 milioane de lei către firma Dendrio Solutions, integrator IT&C, care face parte din Bittnet Group.

Capitalul obținut în urma acestei tranzacții va fi reinvestit în dezvoltarea liniilor strategice de business ale Dendrio - cloud și securitate și în potențiale viitoare tranzacții de M&A în aceste domenii - a precizat compania-mamă, Bittnet, într-un comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

„Ne bucurăm că Graphein va prelua activitatea Autodesk, oferindu-le clienților noștri mai multe soluții complementare de care vor putea beneficia pe termen lung. Pe de altă parte, pentru acționarii noștri, această tranzacție marchează o rentabilitate semnificativă a investiției, având în vedere că, în 2017, Bittnet a plătit 2,2 milioane de lei pentru Gecad, iar patru ani mai târziu, vindem o divizie secundară pentru aceeași sumă”, a declarat Cristian Herghelegiu, CEO al Dendrio Solutions.

Bittnet a fost fondată în 2007 la București, de către frații Mihai și Cristian Logofătu, ca o companie de training și soluții IT în România și în străinătate. Astăzi, Bittnet este un Grup de companii din domeniul IT din care fac parte următoarele branduri, în afară de Dendrio: Bittnet Training, ELIAN Solutions, Equatorial Gaming, The eLearning Company, Softbinator, ISEC Associates, Computer Learning Center, IT Prepared si Nenos Software. Grupul Bittnet este listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București sub simbolul BNET. Începând cu 22 martie 2021, acțiunile BNET sunt incluse în doi indici globali: FTSE Global Micro-Cap și FTSE Total-Cap.

Graphein va cumpăra firme prop-tech, în perioada următoare

În urma acestei tranzacții, Graphein, un business de topografie şi scanare 3D pentru proiecte de clădiri și infrastructură publică, se dezvoltă prin investiții și achiziții ca strategie de creștere în domeniul construcțiilor, cu scopul de a deveni cel mai puternic integrator de servicii și produse pentru digitalizarea spațiului construit din România.

Graphein spune că va mai cumpăra firme care dezvoltă tehnologii în domeniul imobiliarelor (prop-tech).