Ce spun băncile despre fintech: Domeniul financiar este încă în mâna băncilor, dar acest lucru se va schimba

Băncile încă domină sectorul financiar, însă acest lucru se va schimba în curând, viitorul fiind al companiilor fintech, au declarat reprezentanți ai celor două domenii. "Chiar și înainte de criza Covid-19, mediul financiar evolua rapid datorită progreselor tehnologice."

Iată ce au declarat reprezntanții bancilor și ai industriei fintech în cadrul NEXTFintech - The Bridge to Inclusive Finance, finala unui program de accelerare pentru startup-uri fintech din România.

„Viitorul este al serviciilor fintech. Chiar și înainte de criza Covid-19, mediul financiar evolua rapid datorită progreselor tehnologice. Și nu vorbim doar despre servicii bancare online - acestea deja revoluționează modul în care persoanele fizice și companiile se finanțează. Vorbim și despre împrumuturi digitale peer-to-peer între proprietarii de întreprinderi mici. Evaluarea aplicației de credit, pe loc, chiar și în câmp, pe un dispozitiv mobil. Astfel de instrumente extind considerabil gradul de incluziune financiară pentru cei carora altfel le-ar fi dificil să acceseze finanțări”, a declarat Markus Aschendorf, Președinte al EFSE Development Facility

NEXTFintech este un program de accelerare din România creat special pentru susținerea startup-urilor tech care dezvoltă soluții pentru domeniul serviciilor financiare. Programul a fost inițiat în 2020 de către Techcelerator cu sprijinul Facilității de Dezvoltare a Fondului European pentru Sud-Estul Europei (EFSE Development Facility - EFSE DF).

11 companii participante au avut posibilitatea ca la finalul programului de accelerare să își prezinte produsele, progresele și să atragă fonduri din partea investitorilor. Startup-urile care și-au prezentat proiectele sunt: 22Trust Venture, AlphaBlock Technologies, ENSO Business, Finpathic, Investory Toy Factory, KidsFinance, Leaseman, OptimRent, Monett, TimedFX, ZoomReport.

La sesiunea de pitching au fost selectate de către juriul international cele 4 startupuri câștigătoare: 22Trust Venture, cu titlul de BEST PRODUCT, Leaseman - BEST STARTUP, Investory - BEST PITCH și ZOOM Report - POPULARITY AWARD.

La evenimentul NEXT FinTech - The Bridge to Inclusive Finance (24 februarie) s-au înregistrat 370 de persoane din 36 de țări.

„Acest val de creștere a domeniului fintech se încadrează în cursul natural al tehnologiilor - acestea devin o parte tot mai importantă a vieții noastre și era normal să își facă simțită prezența și în sectorul financiar. Noile tehnologii aduc beneficii incontestabile clienților, oferind acces mai ieftin la produse financiare; prin urmare, ar trebui să joace un rol important în creșterea nivelului de incluziune financiară”, a afirmat Bogdan Mihai, Director Adjunct al Băncii Naționale a României - Direcţia Monitorizare a Infrastructurilor Pieței Financiare și a Plăților.

„Ca autoritate de reglementare, vedem domeniul fintech ca o interacțiune între tehnologie financiară și reglementare. Și toată această interacțiune ar trebui să fie în sincron pentru a ajuta sectorul fintech să se dezvolte. În general, în întreaga lume, autoritățile de reglementare încep să realizeze că trebuie făcute schimbări la nivel de supraveghere pentru ca tehnologia financiară să își poate atinge adevăratul potențial”, a declarat Papuna Lezhava, Guvernator Adjunct și Membru al Boardului în cadrul Băncii Naționale a Georgiei.

Tanja Jakimova, Consultant Senior pentru Stabilitate Fiscală în cadrul Băncii Naționale a Republicii Macedoniei de Nord, consideră că „securitatea financiară devine cea mai mare provocare pe măsură ce serviciile financiare devin digitale”.

Nika Kurdiani, Director General Adjunct TBC Bank Georgia, a declarat că băncile domină încă segmentul financiar, dar în ultimul timp a observat trei tendințe.

„Prima este faptul că băncile încep să inoveze. A doua tendință am observat-o mai ales în domeniul plăților; vedem din ce în ce mai multe soluții gateway pentru plăți și startup-uri care dezvoltă astfel de servicii. Și a treia tendință este cu siguranță cea legata de reglementare - faptul că inovația financiară este tot mai promovată și susținută”, a explicat Nika Kurdiani.

Mihaela Nădășan, Director General Adjunct Instituții și Piețe Financiare în cadrul Băncii Transilvania, a afirmat că domeniul financiar este încă în mâinile băncilor, dar, cu siguranță, lucrurile se vor schimba destul de rapid.

„Încă de la început, am fost o bancă dedicată startup-urilor, așa că startup-urile fintech au fost o oportunitate de afaceri pentru noi, dar, mai târziu, s-a transformat într-o abordare de business. Aceste startup-uri ne învață cum să fim agili”, a adăugat Mihaela Nădășan.

Olimpiu Balaș, fondatorul TechVentures Bank, consideră ca pentru multe companii fintech este mai greu să lucreze cu băncile, deoarece o bancă este o instituție mai reglementată decât un business de fintech, decât o instituție financiară nebancară.

„Pentru noi este mai ușor, deoarece lucrăm la crearea rapoartelor pentru bănci naționale, pentru Autoritatea Bancară Europeană și cunoaștem provocările și restricțiile”, a adăugat Olimpiu Balaș.

Speakerii care au participat la eveniment au fost: Bogdan Mihai - Director Adjunct Direcţia Monitorizare a Infrastructurilor Pieței Financiare și a Plăților, Markus Aschendorf - Președinte al EFSE Development Facility, Papuna Lezhava - Guvernator Adjunct și Membru al Boardului în cadrul Băncii Naționale a Georgiei; Nika Kurdiani - Director General Adjunct TBC Bank; Tanja Jakimova - Consultant Senior pentru Stabilitate Fiscală în cadrul Băncii Naționale a Republicii Macedoniei de Nord; Mihaela Nădășan - Director General Adjunct Instituții și Piețe Financiare Banca Transilvania; Olimpiu Balaș - Fondator TechVentures Bank; Teodor Blidăruș - CEO FintechOS; Ashot Arzumanyan - Partener si Co-fondator Smartgate VC (SUA și Armenia), Aylin Lim - Director Financiar Technolera (Turcia); Dan Oros - Head of Marketing Google & Youtube Romania; Cosmin Cosma, Președinte RoFin.Tech; Cristian Dascălu - Partener GapMinder VC (România) & Co-Fondator Techcelerato