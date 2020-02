Banca Transilvania lansează o campanie de shopping bancar online insiprată din lumea fotbalului

Ovid Naso

BT ar face bine sa-si curete portofoliul de produse si relatia cu clientii ca nu-i vad bine. 5 lei comision de incasare in conturile atasate unui car de debit mi se pare o magarie. Vrei ebanking? scoate 7 lei sau mai mult.. Nu poti sa mai percepi astfel de comisioane cand alte banci ofera gratis toate astea. D-aia Revolut are 1 milion de clienti in romania. Eu inteleg ca trebuie sa scoata bani de undeva, dar mai bine s-ar concentra pe vinzarea produsului lor cel mai important: creditul.