BT, inspirată de anul bisect: discount-uri rare în 28 şi 29 februarie

Banca Transilvania lansează o nouă campanie de shopping bancar online ― O dată la 4 ani ― inspirată de 2020 (an bisect). În perioada 28 februarie, ora 9.00 ― 29 februarie, ora 23.59, clienţii şi viitorii clienţi BT persoane fizice pot accesa online împrumuturi şi leasing auto cu discount-uri mari, dar şi cardul STAR cu puncte de loialitate bonus şi comision de emitere zero.

Marjele de dobândă pentru creditele de nevoi personale, împrumuturile pentru locuinţă şi leasing auto cuprinse în campanie sunt cele mai bune din oferta BT, din ultimii patru ani.

Detalii despre #odatala4ani:

“Dacă tot este an bisect, BT a venit cu o surpriză pentru clienţi: lansăm un eveniment de shopping bancar online cu oferte unice şi vibe bun pentru clienţi. Dintotdeauna ne-a plăcut să fim acolo unde sunt clienţii şi asta facem şi acum. Vedem că ei apreciază bucuria sărbătorilor şi aniversărilor, aşa încât am construit cu discounturi şi promovare în jurul unei date destul de rare. Anul acesta, fiind an bisect, am făcut să conteze inclusiv financiar pentru clienţi, aşa încât venim cu oferte cum au mai fost la BT acum patru ani”, declară Sergiu Mircea, Director Coordonator Marketing & Comunicare, BT.