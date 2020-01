Banca Transilvania a ajuns la 250.000 de clienți antreprenori cu pachete de cont curent

Banca Transilvania a ajuns anul trecut la 250.000 de clienți antreprenori cu pachete de cont curent, prin Pachetul Nelimitat, care are la bază ideea transferurilor gratuite între clienții BT, cu 25% mai muliţi față de 2018.

Totodată, 35.000 de clienți ai Băncii Transilvania folosesc Pachetul Primul An Gratuit.

Pachetul Primul An Gratuit se adresează antreprenorilor la început de drum şi înseamnă comisioane zero la o serie de operațiuni bancare pentru clienții cu firme în primul an de activitate. După un an, oferta se transformă automat în Pachetul Nelimitat, care înseamnă un pachet de bază, cu tranzacții nelimitate în rețeaua BT, la care clientul poate adăuga extraopțiuni în funcție de numărul de operațiuni pe care îl face lunar în orice valută.

Banca a simplificat facilitatea Nelimitat, care de acum este în 4 pachete de cont curent cu operațiuni nelimitate în rețeaua BT şi operațiuni interbancare în lei şi valută. Facilitatea a fost constuită pe ideea transferurilor gratuite între clienții BT.

Noul Nelimitat, în 4 variante:

Pachetul de bază NELIMITAT în rețeaua BT: număr nelimitat de operațiuni între clienții BT IMM, 5 retrageri gratuite de la ATM-urile proprii, cu păstrarea limitei actuale pentru retragere/zi/cont, la 10.000 lei), card Visa Business Silver, BT24 Internet Banking şi Mobile Banking, 40 de notificări pe cont (29 lei/lună);

Pachetul de bază + 10 operațiuni interbancare în lei sau valută (46 lei/lună);

Pachetul de bază + 25 de operațiuni interbancare în lei sau valută (76 lei/lună);

Pachetul de bază + operațiuni nelimitate: număr nelimitat de plăți, în orice valută (abonament: 129 lei/lună).

Pentru un client BT cu Pachet Nelimitat, o plată în lei costă cât o plată în euro, dolari sau în orice altă valută, oriunde în lume.

Banca Transilvania are cea mai mare acoperire în ceea ce priveşte IMM-urile din România. 3 din 5 IMM-uri din România lucrează cu Banca Transilvania.