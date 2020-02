Aplicația de taxi și ridesharing FREE NOW mai intră în 2 orașe din România

FREE NOW, parte a platformei europene de mobilitate deținută de Daimler și BMW, se extinde în două noi orașe din România ― Cluj și Brașov. Peste 300.000 de clujeni și brașoveni folosesc în prezent aplicația de taxi și ridesharing Clever, parte din același grup, aplicație care va continua să fie operațională o perioadă, urmând să fie apoi înlocuită complet de FREE NOW.

”Cluj și Brașov sunt două hub-uri importante de mobilitate, unde cererea crește mai rapid decât capacitatea serviciilor disponibile. Numai în 2019, pasagerii din aceste orașe au comandat în total aproape 7 milioane de curse prin Clever, adică circa un sfert din numărul total de curse Clever și FREE NOW din toată țara. Odată cu lansarea FREE NOW în România, ne-am propus să aducem soluțiile de mobilitate la îndemâna oricui, iar Cluj și Brașov reprezintă doar primul pas. Anul acesta vom continua să investim pentru a aduce FREE NOW și în alte orașe în care aplicația Clever este disponibilă și pentru a oferi în premieră serviciile noastre de ridesharing și în orașe unde nu au fost până acum disponibile, cum este cazul în Brașov”, spune Andrei Frunză, CEO Clever / FREE NOW.