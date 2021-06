500.000 Euro, investiția într-o aplicație de genul „dai bani ca să primești reduceri”

O firmă din București a lansat, în pandemie, o aplicație de fidelizare a consumatorilor care frecventează localuri, saloane de coafură și alte servicii și susține că investiția s-a ridicat la 500.000 de euro.

Aplicația iSave ia bani de la consmator, sub forma unui abonament de 25 de le pe lună sau 120 de lei la 6 luni. În baza acestui abonament, consumatorul are acces la o serie de servicii înrolate. Pot fi restaurante, baruri, săli de fitness, studiouri de tatuaje, săli de fitness, frizerii din București și județul Ilfov.

Afacerile înrolate nu plătesc comision - spune iSave. Doar consumatorul plătește acel abonament, iar în schimb ar urma să beneficieze de reduceri de prețuri la serviciile înrolate în aplicație. Reducerile nu sunt însă fixe, variind de la un domeniu la altul, din câte explică iSave, într-un comunicat pentru StartupCafe.ro.

„Reducerile pe care aplicația le oferă diferă în funcție de industrie, însă media este de 30% față de prețurile de listă. Astfel, abonamentul lunar poate fi amortizat încă de la prima ieșire” - susține iSave, în comunicat.

Nu am testat aplicația și serviciile, ca să simțim și noi în buzunar discounturile cu care se laudă iSave. Directoarea de vânzări a aplicației dă asigurări că utilizatorii beneficiază permanent de reduceri la serviciile accesate, nu doar de reduceri ocazionale, pe care le practică în mod obișnuit comercianții.

„Dacă în cazul anumitor magazine sau locuri din București reducerile sunt ocazionale, în cadrul aplicației iSave acestea sunt permanente. În plus, avantajul nu este doar de partea clientului final, ci și a partenerilor care aleg să ni se alăture, comisionul perceput de către iSave fiind zero. Contextul pandemic a avut un impact major în multe industrii, în special în Horeca, iar iSave are potențialul de a oferi un sprijin important localurilor partenere, prin promovare și diverse proiecte care să atragă clienți”, spune Oana Munteanu Șerban, citată în comunicat.

Firma din acte care operează aplicația se numește Novotech World Wide SRL și a fost înființată în anul 2019, în București. Pe anul 2019, singurul pentru care există date afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor, firma figurează fără venituri și fără angajați.

Youssef Dargham Michael apare ca proprietar 100% și administrator al firmei, în datele colectate de portalul Listafirme.ro.