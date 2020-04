Antivirusul german Avira, cumpărat de arabi. Prețul tranzacției

Compania germană de securitate cibernetică Avira, care are circa 140 de angajați în România, a anunțat joi că va fi achiziționată de fondul de investiții Investcorp, din Bahrain.

Prețul tranzacției este de 180 de milioane de dolari, conform acordului definitiv dintre părți, care trebuie supus mai departe aprobării organismelor de reglementare a pieței, potrivit firmei de investiții arabe.

În cadrul tranzacției, firmele Avira Holding GmbH & Co KG și ALV GmbH & Co KG vor fi preluate de fondul Investcorp Technology Partners IV, gestionat de firma de investiții fondate în Bahrain.

Cunoscută pentru antivirusul său popular și în România, compania germană, cu sediul central la Tettnang, a fost fondată în anul 1986, de antreprenorul Tjark Auerbach, iar achiziția anunțată joi reprezintă prima investiție instituțională în Avira în cei 34 de ani de exisență.

„Ne protejăm utilizatorii de mai bine de 30 de ani. În Investcorp, am un partener de investiții care îmi împărtășește valorile și care va sprijini strategia echipei de management în a continua să protejăm oamenii, mulți ani de acum înainte”, a declarat fndatorul Avira, Tjark Auerbach.

În România, Avira este prezentă prin firma sa locală, Avira Soft SRL, înființată în anul 2004, la București. În anul 2018, firma din România a avut o cifră de afaceri de 8,7 milioane de dolari și un profit de 351.000 de dolari, cu un număr mediu de 146 de angajați, conform datelor oficiale colectate de Termene.ro.

De partea cealaltă, firma de investiții Investcorp a fost fondată în anul 1982, la Manama, Bahrain, de Nemir Kirdar. Fondul de investiții din Golful Persic este cunoscut pentru achiziționarea magazinelor americane de bijuterii de lux Tiffany & Co., în anul 1984. În 2020, Tiffany a intrat în portofoliul gigantului francez de produse de lux LVMH.

Cu active sub management de peste 34 de miliarde de dolari, Investcorp este listată la Bursa din Bahrain (BSE) și are o prezență consistentă, în toată lumea, cu biroururi la New York, Londra, Abu Dhabi, Riyadh, Doha, Mumbai, Singapore.