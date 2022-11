Ce aștepări au angajații români de la firmele la care lucrează pentru anul 2023 (studiu)

Anul 2022 a fost plin de incertitudini și provocări, spun 44% dintre angajații români, în timp ce 32,4% susțin că a fost un an de creștere, mai ușor decât 2021, potrivit unui studiu care mai arată care sunt așteptările lucrătorilor de la 2023.

Anul 2022 a fost, de asemenea, stabil din punct de vedere al schimbărilor de joburi, astfel că 68,5% dintre respondenți nu au făcut nicio mișcare în acest sens, arată un studiu al platformei de recrutare online eJobs.

Chiar și așa, întrebați ce își doresc cel mai mult de la 2023, angajații români spun că au în plan schimbarea jobului (23,4%).

Lista de dorințe continuă cu așteptări de la firmele la care lucrează:

Apoi, urmează dorințe precum:

Mai puțin de 10% spun că nu au niciun motiv să aibă așteptări optimiste de la 2023.

„Atunci când descriu 2022 drept un an bun, jumătate dintre respondenți se referă, în primul rând, la faptul că le-a fost mărit salariul. 18% și-au găsit jobul mult visat, 12,6% au fost promovați pe o poziție mai bună în compania pentru care lucrează, iar 3% și-au deschis propriul business. De altfel, de la an la an, vedem tot mai puține persoane care vor să treacă de la statutul de angajat la cel de antreprenor. Pe de altă parte, când vine vorba despre motivele care au făcut din 2022 un an prost, răspunsurile sunt canalizate în doar două direcții mari – faptul că nu și-au putut găsi jobul dorit și faptul că nu au avut parte de creșteri salariale ”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs România.