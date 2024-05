Amazon deschide la București un studio de jocuri și face angajări

Amazon Games, diviza de jocuri video a gigantului american Amazon, a anunțat că a deschis un nou studio de dezvoltare în București și face angajări.

Studioul bucureștean nou deschis se alătură celorlalte divizii de dezvoltare de jocuri video ale companiei, din Orange County, Montreal, San Diego și Seattle, a anunțat Amazon Games printr-un comunicat de presă.

„Noul studio se va concentra pe sprijinirea portofoliului de jocuri al Amazon Games, atât în prezent, cât și pe viitor”, a spus Amazon Games.

Amazon Games caută să angajeze în studioul din București dezvoltatori de software, artiști, designeri și animatori (vezi AICI).

Studioul va fi condus de românul Cristian Pană, cu peste 20 de ani de experiență în domeniu, fost managing director la Ubisoft București.

„Sunt încântat să mă alătur Amazon Games într-un moment în care echipa își construiește un drum interesant”, a declarat Cristian Pană, Studio Head pentru Amazon Games București.

Amazon Games are în dezvoltare jocuri precum Tomb Raider și Lord of the Rings și va lansa curând titluri ca Throne and Liberty și Blue Protocol.