[P] O modalitate eficientă de a începe o afacere pe timp de criză SAU Cum să îți salvezi afacerea pe timp de criză

Pandemia de coronavirus și criza economică declanșată concomitent cu aceasta produc deja efecte fără precedent în mediul de afaceri din România. Spre deosebire de criza economică din 2008, când lipsa lichidităților era cea mai apăsătoare problemă, contextul actual ne obligă să ne reinventăm viețile personale și profesionale. Astfel, o multitudine de mici afaceri profitabile până în martie 2020 sunt acum închise, proprietarii lor fiind nevoiți să identifice soluții creative pentru a-și putea păstra companiile.

Rezultatele celui mai recent Barometru HR, publicate de PWC România, arată faptul că 36% dintre cei 91 de respondenți au întrerupt deja activitatea, parțial sau total. În plus, același studiu confirmă faptul că majoritatea companiilor încă nu au realizat previziuni legate de pierderile financiare asociate fenomenului de shut down social și economic prin care trecem.

Se pare că nici la capitolul optimism nu stăm prea bine. Comisia Europeană a publicat cel mai recent raport care măsoară ESI (Economic Sentiment Indicator), de-a lungul a cinci dimensiuni principale: industrie, servicii, consum, comerț și construcții. Toate țările au înregistrat scăderi bruște ale nivelului de optimism, în toate sectoarele analizate. La nivel european, luna aprilie a acestui an a înregistrat cea mai abruptă scădere a ultimilor 62 de ani. În cazul României, ESI înregsitrează o scădere cu 34.3 puncte, ajungând la 65.3.

Cel mai pronunțat declin al încrederii se observă în rândul antreprenorilor care activează în construcții, ajungând la -40.1 puncte, în timp ce media europeană pentru acest domeniu este de -14.9. Nici managerii din industrie, servicii sau comerț nu sunt mai optimiști, iar consumatorii (gospodăriile) înregistrează și ei o diminuare semnificativă a sentimentului de bunăstare economică, de la -4.6 în decembrie 2019 la -26.1 în mai 2020.

Așadar, cu toții navigăm acum prin ape prea puțin prietenoase. În contextul socio-economic generat de pandemia de coronavirus, mulți antreprenori dau semne că își doresc să se retragă din afacerile pe care le conduc, neavând posiblitatea susținerii activității în noile condiții de distanțare socială.

Din fericire, însă, oamenii care dispun de capital caută oportunități de investiții, întrucât orice bun afacerist știe că o companie cu un istoric de profit va putea fi readusă pe linia de plutire în viitorul apropiat. Modalitatea prin care cele două categorii de antreprenori se pot întâlni în piață este transferul de afaceri.

Pe lângă a înființa o companie de la zero sau a achiziționa o franciză, orice (viitor) antreprenor are posibilitatea de a cumpăra o afacere funcțională de la un alt antreprenor. Deși este posibil ca varianta cumpărării unei afaceri la cheie să nu poarte antreprenorul prin același roller coaster emoțional precum înființarea unui start up, are avantajul unei mai mari siguranțe. Cumpărătorul nu primește doar un titlu de proprietar de afacere, ci și un mod operațional testat, relații funcționale, o clientelă stabilă, eventual chiar și un brand și o poziție favorabilă pe piață.

Mai mult decât oricând, contextul economic actual este favorabil transferului de afaceri, aducând plusvaloare tuturor părților. Proprietarii de afaceri care doresc să se retragă din pricina presiunilor generate de criza economică pot vinde afacerile lor unor investitori strategici sau unor antreprenori care doresc să continue activitatea. Știm deja că perfecțiunea nu există, deci nici afacerile de vânzare nu vor fi perfecte, însă micile defecte pot fi reparate de către un cumpărător strategic sau un antreprenor cu o viziune potrivită pentru viitor.

O bună sursă de informare despre procesul de vânzare-cumpărare a unei afaceri este aceasta. De asemenea, aici puteți găsi diverse afaceri de vânzare din întreaga țară, din mai multe domenii de activitate, care pot servi drept inspirație antreprenorilor în căutare de schimbare.

Totuși, cine vinde afaceri?

Deocamdată, cel puțin în cazul IMM-urilor, se pare că pensionarea este principalul motiv de vânzare. Apoi, intervin relocarea proprietarului sau unele probleme de sănătate sau de familie, care nu îi mai permit acestuia să continue activitatea.

Criza economică actuală adaugă încă un motiv important acestei liste: imposibilitatea micilor întreprinzători de a păstra companiile lor în contextul restricțiilor impuse pe fondul pandemiei de coronavirus. Asta nu înseamnă că acele afaceri nu vor redeveni profitabile odată cu revenirea la activitatea obișnuită. De aceea, un cumpărător care dispune de resursele necesare poate face achiziții strategice de o importanță vitală în această perioadă, salvând nu doar afacerea, ci contribuind activ la menținerea cash flow-ului în piața de business și în interiorul statului român.

Mai mult, este important să menționăm și faptul că vânzătorii și cumpărătorii de afaceri nu trebuie să se descurce singuri pe parcursului procesului de transfer. Pe piața din România există deja specialiși cu experiență, iar procesul de formare de noi brokeri continuă, la nivel național, printr-o școală acreditată de Asociația Internațională a Business Brokerilor. Astfel, antreprenorii au parte de suport continuu, inclusiv în perioada pandemiei de coronavirus.

Mai mult decât oricând, trebuie să apăsăm pedala de accelerație, să căutăm investiții strategice și să tratăm această criză cu reziliența și proactivitatea care ne-au scos victorioși din marile încercări ale istoriei.