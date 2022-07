Activitatea IPO la nivel global a încetinit în 2022. Au scăzut tranzacțiile și încasările (analiză)

Activitatea globală IPO (ofertă publică inițială) a încetinit progresiv în trimestrele unu și doi din 2022, ceea ce a dus la o scădere considerabilă a numărului de tranzacții și încasărilor, potrivit EY România.

În timpul trimestrelor, amânarea multor IPO-uri a fost cauzată de: volatilitatea crescută, cauzată de tensiunile geopolitice și de factorii macroeconomici, scăderea evaluării și performanța slabă a prețului acțiunilor după listarea publică inițială.

Majoritatea piețelor importante au înregistrat o încetinire dramatică a activității IPO de la începutul anului 2022, după un an record în 2021, conform analizei EY.

Redăm analiza cu privire la activitatea IPO la nivel global.

În cel de-al doilea trimestru din 2022, pe piața globală a IPO-urilor au avut loc 305 tranzacții care au cumulat venituri de 40,6 miliarde dolari, o scădere de 54% și, respectiv, 65%, de la an la an (YOY). De la începutul lui 2022 și până în prezent, au existat 630 de IPO-uri care au atras venituri de 95,4 miliarde dolari, reflectând scăderi de 46% și, respectiv, 58%, YOY.

Cele mai mari 10 IPO-uri, ca încasări, au atras 40 de miliarde de dolari.

Sectorul energetic a dominat, înregistrând trei dintre primele patru tranzacții, surclasând sectorul tehnologic și devenind cel mai important sector de atragere de fonduri prin IPO.

Sectorul tehnologic a continuat să fie lider ca număr de tranzacții, dar mărimea medie a tranzacțiilor IPO a scăzut, de la 293 milioane dolari la 137 milioane dolari, în timp ce sectorul energetic a trecut în fruntea clasamentului ca venituri, cu o mărime medie a tranzacțiilor care a crescut de la 191 milioane dolari, la 680 milioane dolari de la începutul anului.

Ofertele publice inițiale ale societăților de achiziție cu scop special (SPAC) au scăzut în mod semnificativ, în linie cu activitatea IPO clasică, în pofida intrării pe noi piețe.

Piața SPAC a fost pusă la încercare în acest an ca urmare a înăspririi condițiilor din piață, prin incertitudini legate de reglementare și creșterea numărului de răscumpărări.

Un număr record de SPAC-uri existente caută în mod activ ținte, majoritatea dintre acestea fiind confruntate cu o potențială expirare în cursul anului viitor.

Cu toate acestea, performanța pieței și claritatea reglementărilor vor determina probabil fluxul de viitoare tranzacții.

În concordanță cu scăderea bruscă a activității IPO la nivel mondial, s-a înregistrat o scădere considerabilă a activității transfrontaliere, afectată de presiunile geopolitice și de politicile guvernamentale privind listările în străinătate, se arată în studiul EY Global IPO Trends Q2 2022.

Performanțe pe regiuni: investitorii se concentrează din nou pe elementele fundamentale

Regiunea Americilor a finalizat 41 de tranzacții în T2 2022, obținând venituri de 2,5 miliarde dolari, ceea ce reprezintă o scădere de 73% a numărului de tranzacții și o scădere de 95% a veniturilor, față de anul precedent.

Regiunea Asia-Pacific a înregistrat 181 de oferte publice inițiale, obținând venituri de 23,3 miliarde dolari în T2, o scădere YOY de 37% în volum și de 42% în venituri. Activitatea IPO pe piața EMEIA în T2 2022 a raportat 83 de tranzacții și a atras 14,8 miliarde dolari în venituri, o scădere YOY de 62% și, respectiv, 44%.

Având în vedere lichiditatea restrânsă de pe piață și scăderea semnificativă a prețurilor acțiunilor multor companii din noua economie care au intrat pe bursă în ultimii doi ani, investitorii devin mai selectivi și preferă să ia în considerare elemente fundamentale ale afacerilor pe care le vizează, cum ar fi profiturile sustenabile și fluxurile de numerar disponibile, în loc de estimări și proiecții despre "creștere".

Paul Go, EY Global IPO Leader, spune: "Elanul record al IPO-urilor înregistrat în anul 2021 a fost rapid pierdut în fața volatilității crescânde a pieței, din cauza tensiunilor geopolitice în creștere, a factorilor macroeconomici nefavorabili, a slăbirii valorizării pe piețele bursiere/ și a performanțelor dezamăgitoare de după IPO, ceea ce a descurajat și mai mult apetitul investitorilor pentru IPO-uri. Odată cu scăderea lichidității disponibile în piață, investitorii au devenit mai selectivi și se reorientează către companii care fac dovada unor modele de afaceri rezistente, au o creștere profitabilă și care includ factorii ESG [mediu, social și guvernanță] în valorile lor de bază."

America a înregistrat o încetinire notabilă a activității IPO

În general, activitatea IPO din regiunea Americilor a înregistrat cel mai puternic declin dintre toate regiunile în T2 2022, comparativ cu T2 2021, cu o scădere de 73% a tranzacțiilor (41 IPO-uri) și o scădere cu 95% a încasărilor (2,5 miliarde dolari).

Cu toate acestea, în comparație cu T1 2022, atât numărul de tranzacții, cât și încasările din T2 sunt în creștere (14% și, respectiv, 6%).

În SUA, majoritatea covârșitoare a IPO-urilor din 2021 se tranzacționează sub prețul de ofertare, iar performanța medie este sub cea generală a pieței, ceea ce diminuează și mai mult apetitul investitorilor de a participa la noi tranzacții. În ciuda nivelului mult redus al activității globale de IPO transfrontaliere YTD (Year to Date) 2022, SUA rămâne principala destinație transfrontalieră.

În Canada, după un an 2021 record, a fost înregistrată o singură listare la Bursa de Valori din Toronto, în mai 2022. Turbulențele și incertitudinile din piață au închis listările de pe piața principală a TSX în 2022, dar există companii care au listări în pregătire care vor putea profita de această oportunitate odată cu redeschiderea piețelor.

Piața IPO din Brazilia a încetinit la începutul anului 2022, deoarece zeci de companii au renunțat sau au amânat tranzacțiile.

Este pentru prima dată din 2016, când Brazilia a înregistrat o penurie de IPO-uri în prima jumătate a anului. Este de așteptat ca volatilitatea pieței să continue, pe măsură ce inflația ridicată persistă și ratele dobânzilor urcă la două cifre.

Piața IPO din Asia-Pacific a fost slăbită în 2022

Zona Asia-Pacific a încheiat trimestrul cu un declin YOY de 42% ca venituri și de 37% ca număr de tranzacții.

Cu toate acestea, piețele din Asia-Pacific au avut o performanță relativ mai bună, beneficiind de cele mai mari două IPO-uri globale YTD.

Regiunea a înregistrat 181 de IPO-uri care au atras venituri de 23,3 miliarde dolari în T2 și 367 de IPO-uri care au atras venituri de 66 miliarde dolari în YTD 2022.

În ceea ce privește activitatea sectorială YTD, sectorul Materiilor prime a fost în frunte, cu 78 de IPO-uri, urmate îndeaproape de producția industrială cu 77 de IPO-uri.

YTD, Bursa din Shenzhen a avut cel mai mare număr de tranzacții - 82, constituind 13% din IPO-urile globale. În același timp, Bursa de Valori din Shanghai a înregistrat cele mai mari încasări, cu 32,8 miliarde dolari, reprezentând 34% din IPO-urile globale în decursul anului.

YTD 2022, China a înregistrat o scădere YOY de 36% în ceea ce privește tranzacțiile (191) și o scădere de 16% în ceea ce privește veniturile (51,2 miliarde dolari).

O convergență de factori (restricțiile COVID-19, tulburările geopolitice, slăbirea pieței bursiere, incertitudinea economică și creșterea ratelor dobânzilor) a avut un impact negativ asupra activității IPO în Hong Kong.

Odată cu ridicarea restricțiilor COVID-19 în Shanghai și Beijing, împreună cu cele 33 de politici și măsuri de stabilizare ale Consiliului de Stat, se așteaptă ca economia Chinei să își revină semnificativ în T3 2022 și să stimuleze apetitul investitorilor.

Japonia a înregistrat 37 de IPO-uri care au atras venituri totale de 0,5 miliarde de dolari în YTD, în scădere YOY cu 84% ca venituri și cu 31% ca număr de tranzacții.

Deteriorarea apetenței investitorilor este determinată în principal de conflictele geopolitice, de creșterea prețurilor la energie și de deprecierea yenului japonez.

Bursa de la Tokyo a fost restructurată în trei noi segmente de piață - Prime, Standard și Growth - pentru a stimula apetitul investitorilor și a câștiga cotă de piață la nivel global.

Activitatea IPO din Australia și Noua Zeelandă YOY a înregistrat o scădere modestă a numărului de IPO-uri (3%). Cu toate acestea, scăderea veniturilor a fost substanțială (76%).

Aceasta poate fi atribuită faptului că mai multe IPO-uri importante au fost amânate pentru trimestrul III/trimestrul IV din 2022.

Deși atragerea de capital a încetinit, în principal din cauza apetitului scăzut al investitorilor, au existat unele activități de fuziuni și achiziții, inclusiv tranzacții de separare și oferte publice inițiale pentru întreprinderi divizate.

Ringo Choi, EY Asia-Pacific IPO Leader, spune: "O multitudine de factori, de la restricțiile COVID-19 și războiul din Europa, până la creșterea ratelor inflației și tensiunile dintre SUA și China, au slăbit piața IPO din Asia-Pacific în prima jumătate a anului 2022. Dar o serie de evoluții economice pozitive și noile politici guvernamentale din China ar trebui să ducă la un optimism reînnoit și la o revigorare a activității IPO în întreaga regiune Asia-Pacific pentru restul anului”.

Piața IPO din EMEIA continuă să fie afectată de volatilitatea pieței

În al doilea trimestru 2022, EMEIA rămâne a doua cea mai mare piață de IPO-uri după Asia-Pacific și a înregistrat 83 de IPO-uri (o scădere de 62% față de anul precedent), iar veniturile obținute au fost de 14,8 miliarde dolari (o scădere de 44% față de anul precedent).

În decursul anului, au avut loc 186 de IPO-uri cu venituri de 24,4 miliarde dolari.

În al doilea trimestru al anului 2022, numărul tranzacțiilor în Europa a fost de 43, cu venituri de 1,5 miliarde dolari. Europa a reprezentat 15% din tranzacțiile IPO la nivel mondial și 4% din încasări în YTD 2022.

Două burse europene s-au aflat printre primele 12 burse în funcție de încasări și una dintre ele în funcție de numărul de tranzacții.

Pe parcursul YTD 2022, India a fost singura regiune care a înregistrat o creștere YOY a activității IPO, atât ca număr de tranzacții (18%), cât și ca încasări (19%), cu 32 de IPO-uri în T2 2022, cuprinzând una dintre cele mai mari IPO-uri din India, care a atras 2,7 miliarde dolari.

Activitatea IPO din MENA continuă să pară promițătoare după un început de an puternic, în ciuda incertitudinilor care afectează perspectivele IPO la nivel global.

Deși s-a înregistrat o scădere a numărului de tranzacții (54%) și cu șapte IPO-uri în T2, mai multe mega IPO-uri (IPO-uri cu venituri egale sau mai mari de 1 miliard dolari) în regiune au dus la o creștere YOY de 382% a veniturilor în YTD 2022, cu 31 de IPO-uri care au strâns venituri de 14,5 miliarde dolari.

Regiunea a fost martoră la patru dintre cele mai importante 10 IPO-uri globale YTD.

În Marea Britanie, ritmul mai lent al activității IPO s-a datorat unei scăderi a încrederii investitorilor din T4 2021, care s-a prelungit în 2022.

YTD 2022 a înregistrat 13 IPO-uri (cu 4 IPO-uri în T2) cu venituri totale de 149 milioane dolari, o scădere YOY de 71% ca volumul și o scădere de 99% ca venituri.

Cu toate acestea, autoritatea de reglementare a piețelor din Regatul Unit al Marii Britanii a stabilit planuri de simplificare a listării la Bursa de Valori din Londra, pentru a atrage mai multe grupuri tehnologice cu creștere rapidă și start-up-uri în fața concurenței sporite din SUA și UE.

Dr. Martin Steinbach, EY EMEIA IPO Leader, spune: "Vremurile dificile și incertitudinile neobișnuite au menținut volatilitatea pieței la niveluri ridicate și au dus la o activitate scăzută de IPO-uri. Observăm că investitorii sunt mai selectivi și par mai atrași de IPO care privesc tranziția energetică și ESG."

Perspective pentru T3 2022: incertitudinile și volatilitatea vor rămâne probabil în continuare

În prima jumătate a anului 2022, au fost amânate multe mega IPO-uri, ceea ce reprezintă o rezervă sănătoasă de tranzacții care vor veni probabil pe piață atunci când incertitudinile și volatilitatea actuale se vor diminua.

Printre acești factori de influență se numără tensiunile geopolitice, factorii macroeconomici, performanțele slabe ale pieței de capital și impactul pandemiei persistente asupra călătoriilor globale și a sectoarelor conexe.

Este probabil ca sectorul tehnologic să rămână în continuare principalul sector din punct de vedere al numărului de tranzacții care vor fi lansate pe piață.

Cu toate acestea, având în vedere accentul mai mare pus pe sursele de energie regenerabilă în contextul creșterii prețului petrolului, se preconizează că sectorul energetic va continua să conducă prin încasările din tranzacții mai mari.

ESG va continua să fie o temă cheie pentru investitori și candidații la IPO.

Pe măsură ce schimbările climatice globale și constrângerile legate de aprovizionarea cu energie se intensifică, companiile care au încorporat ESG în valorile și operațiunile lor de bază ar trebui să atragă mai mulți investitori și să se bucure de o evaluare mai bună.