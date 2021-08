[P] Platforma Up Achiziții încheie un nou parteneriat cu furnizorul de apă și cafea la birou, Cumpăna

După ce munca de la birou s-a mutat acasă pentru o bună perioadă de timp, multor angajați le-au lipsit atmosfera, cafeaua de dimineață alături de colegi sau drumurile la dozatorul cu apă ce facilitau conversațiile cu aceștia. Timpul petrecut la birou ar trebui să fie cât mai plăcut, iar mediul cât mai confortabil, astfel încât condițiile să favorizeze motivația și productivitatea angajaților.

În ultima perioadă, companiile acordă o atenție crescută nevoilor și intereselor angajaților, iar beneficiile extrasalariale devin tot mai variate. Însă, din dorința de a acoperi nevoile diverse ale salariaților, procesele administrative pot deveni greoaie. Pentru a facilita și simplifica procesul de achiziție a serviciilor necesare bunei funcționări a activității afacerilor de tip IMM, Up Romania, prin platforma Up Achiziții, intermediază pentru companii achiziționarea de produse și servicii, la prețuri negociate în prealabil.

Totodată, platforma își extinde în mod continuu rețeaua de furnizori, tocmai pentru a răspunde nevoilor tuturor companiilor.

Cumpăna este noul furnizor de top al platformei Up Achiziții. Prin noul parteneriat, clienții interesați de apă și cafea vor beneficia de cotații preferențiale, cu livrare și acoperire în toată țara. Comenzile se pot efectua simplu, direct pe site, prin doar câteva click-uri.

,,Suntem bucuroși pentru că am încheiat acest parteneriat cu platforma Up Achiziții, dezvoltată de către Up Romania. Produsele și serviciile companiei noastre se pliază perfect pe profilul abonaților Up, lucru care va aduce cu sine doar avantaje, pentru toate părțile implicate. Clienții Up România vor avea mai ușor acces la produsele și serviciile Cumpăna, iar noi vom putea deservi, prin intermediul platformei Up Achiziții, o nouă plajă de consumatori. Acest parteneriat face parte din planul companiei, transmis la început de an, acela de a ne îndrepta atenția atât pe inovație, dezvoltarea de noi produse, cât și pe oferte potrivite pentru clienți și comunicarea acestora în piață, în special prin intermediul mediului online”, declară Răzvan Simion, Business Executive Officer, Cumpăna 1993 S.R.L.

,,Up România își dorește să ofere clienților cele mai bune soluții de motivare a angajaților. Din această credință a noastră a venit și parteneriatul cu compania Cumpăna, pentru care calitatea produselor și a serviciilor este o prioritate. Clienții noștri vor avea acces la apă și cafea de calitate, la cele mai bune prețuri, cu livrare gratuită, oricând doresc. Eficientizarea și digitalizarea diverselor procese pentru companii, în vederea creșterii calității muncii, sunt priorități pentru noi. Atunci când întâlnim parteneri care împărtășesc aceleași valori cu noi, cum este compania Cumpăna, suntem încântați”, a precizat Dan Stoica, Director Comercial Up România.

Produse precum cafea și apă distribuite de Cumpăna pot fi achiziționate de pe platforma Up Achiziții la prețuri cu discount, iar livrarea este gratuită. În plus, consumul de pet-uri este redus, prin utilizarea serviciului de livrare a apei la birou oferit de Cumpăna. Într-un mediu economic dinamic, afacerile românești au nevoie să se concentreze pe activitățile operaționale, eficientizându-și resursele de timp și de bani.

Platforma Up Achiziții este special concepută pentru nevoile companiilor de tip IMM, pentru a putea accesa toate serviciile și produsele necesare într-un singur loc, la cele mai bune prețuri. Totodată, angajații se bucură de produse și de servicii de înaltă calitate, dar și de interesul angajatorului pentru confortul și starea lor de bine.

Cu o experiență de aproape 30 de ani, produsele și serviciile Cumpăna sunt îmbunatățite constant prin alinierea la cele mai înalte cerințe de calitate. Apa plată de izvor Cumpăna este o apă natural mineralizată, netratată chimic, cu un pH ușor alcalin, între 7,6 - 8,2 și certificată internațional de Superior Taste Awards. Cafeaua Kimbo și cafeaua Lavazza, 100% Arabica, distribuite prin Cumpăna sunt cafele apreciate la nivel internațional pentru aroma complexă.

Platforma Up Achiziții, soluția financiară avantajoasă pentru businessuri, dezvoltată de către Up România, este locul unde antreprenorii români pot găsi oferte preferențiale care îi ajută să economisească până la 120.000 de lei anual. Similar unui magazin online, companiile își pot pune într-un singur coș serviciile de curierat, abonamentele medicale pentru angajați sau apă și cafea pentru birou. Up Achiziții reunește o serie extinsă de pachete de promovare în mediul digital, special concepute pentru IMM-uri, magazine și afaceri din domeniul HORECA.

Up România face parte din Grupul Up și deservește peste 25.000 de clienți și 800.000 de beneficiari. Cu o prezenţă de 19 ani în România, compania oferă diverse instrumente de motivare și soluții financiare avantajoase pentru performanța businessului companiilor.

Cumpăna este o companie cu 100% capital românesc, înființată în 1993 din dorința de a aduce mai aproape de oameni prospețimea apei de izvor. Compania garantează certificarea calității apei de izvor și a serviciilor conexe (service, igienizare), având în portofoliu 7 divizii de activitate – Apă, Cafea, Aer, Sisteme complete de filtrare și potabilizare apă, Vending, HoReCa și Retail.