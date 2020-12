Achiziție imensă în IT: 27,7 miliarde dolari pentru platforma Slack

Compania americană Salesforce, liderul mondial în soluții de management al relației cu clienții (CRM), a anunțat că a ajuns la un acord pentru a cumpăra platfoma de comunicare pentru firme Slack, pentru suma de 27,7 miliarde de dolari.

Cele două companii de tehnologie vor crea astfel o platformă unificată destinată firmelor din toată lumea, pentru ca acestea să stabilească o conexiune între angajați, clienți și parteneri, împreună cu aplicațiile pe care le folosesc zilnic, totul în fluxurile de lucru existente.

„Împreună, Salesforce și Slack vor modela viitorul industriei software pentru companii și vor transforma modul în care oamenii muncesc în lumea digitală a lucrului de oriunde”, a comentat Marc Benioff, șeful Salesforce.

Salesforce nu este la prima mega-achiziție pe piața IT. Anul trecut, a anunțat cumpărarea companiei Tableau, lider în domeniul softurilor de vizualizare de date, la o valoare de 15,7 miliarde de dolari.

Platforma Slack a fost lansată în anul 2013, la Vancouver, Canada, de Stewart Butterfield, Eric Costello, Cal Henderson și Serguei Mourachov. Aceasta oferă un serviciu de chat și prductivitate, care ajută comunicarea în rândul echipelor din firmele din toată lumea. Compania Slack Technologies, care deține platforma, a fost fondată în 2009, sub numele de Tiny Speck. În 2019 s-a listat la bursa de la New York. Firma are acum sediul central la San Francisco.

De partea cealaltă, Salesforce a fost înființată în anul 1999, la San Francisco, de antreprenorii americani Marc Benioff, Keith Block și Parker Harris. Înainte să înființeze Salesforce, Benioff a activat în conducerea Oracle.