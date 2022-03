Achiziție-gigant în IT-ul mondial: 10,7 miliarde dolari pentru o companie americană de software business

Tranzacție uriașă în IT-ul mondial: un producător american de software pentru planificarea afacerilor, ale cărui produse sunt folosite și în România, este cumpărat pentru suma de 10,7 miliarde de dolari de o companie de investiții.

Este vorba despre Anaplan, un producător de software pentru business-planning, disponibil în cloud, oferit și în România prin parteneri locali. Compania IT a fost fondată în 2006, Marea Britanie, dar acum are sediul central la San Francisco, fiind listată la Bursa de la New York.

Cumpărătorul, firma de investiții Thoma Bravo, specializată în achiziții de companii IT, va plăti 66 de dolari pe acțiune, acționarii Anaplan primind astfel o „primă” de 46% din valoarea la zi a titlurilor. Valoarea totală de achiziție se ridică astfel la 10,7 miliarde de dolari.

În urma acestei achiziții, compania IT Anaplan va fi delistată de pe bursă, conform unui comunicat oficial.