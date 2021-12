900 de angajați au fost concediați în SUA, pe Zoom. Acum va fi organizat un târg de joburi special pentru ei

Directorul unei companii din SUA a concediat 900 de angajați în timpul unei ședințe pe Zoom. Acum va fi organizat un târg de locuri de muncă special pentru acești angajați, la care vor participa și recrutori de la companii mari, precum Microsoft și Robinhood, potrivit Business Insider.

Vishal Garg, CEO-ul Better.com, o companie de credite ipotecare online, le-a spus celor 900 de angajați că sunt disponibilizați într-un apel de 3 minute pe Zoom.

„Dacă ești în acest apel, faci parte din grupul ghionist care este concediat”, ar fi spus CEO-ul pe 1 decembrie, completând că angajații vor primi un e-mail de la departamentul Resurse Umane cu toate detaliile despre beneficii şi pachetul de compensaţii, potrivit CNN.

„Este a doua oară în cariera mea când fac asta şi nu vreau să fac asta. Ultima dată când am făcut-o, am plâns”, a spus Garg la întâlnirea online cu angajații.

Într-o postare pe blogul său, directorul general a spus că fluctuațiile de pe piață, performanța și productivitatea angajaților ar fi fost de vină pentru decizia de a-i concedia.

Compania a disponibilizat aproximativ 9% din forța de muncă, din aproape 10.000 de angajați.

La scurt timp, directorul general al Better.com și-a cerut scuze pentru modul în care a gestionat concedierea, într-o scrisoare, spune un fost angajat pentru TechCrunch.

„Nu am reușit să arăt nivelul adecvat de respect și apreciere pentru persoanele care au fost afectate (n.r. de disponibilizare) și pentru contribuțiile lor la Better. Îmi aparține decizia de a face disponibilizări, dar am făcut o greșeală în modul în care am comunicat-o. Și prin asta, v-am făcut de râs”, a spus Vishal Garg în scrisoarea sa către foștii angajați.