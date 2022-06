10 elevi din Pitești vor reprezenta România la Campionatul Mondial de Robotică 2022

Zece elevi de clasa a VIII-a de la Colegiul Național „Zinca Golescu” din Pitești vor reprezenta România la Campionatul Mondial de Robotică 2022, organizat în Brazilia.

Echipa „TehnoZ Lightning Bolts”, formată din zece elevi, va reprezenta România la Campionatul Mondial de Robotică „Sesi First International Open”, ce va avea loc la Rio de Janeiro, între 5-7 august 2022.

La Campionatul Mondial de Robotică vor participa aproape 100 de echipe selectate dintre 35.000 de echipe la nivel mondial, fiecare dintre acestea având ca scop expunerea la cel mai înalt nivel a unor roboți unici și a proiectelor lor complexe.

Participarea elevilor români la acest campionat mondial vine după ce au obținut titlul de vice-campioni la Competiția Națională de Robotică din 2022, unde au prezentat un proiect cu tema „Transportul Eco/Green”.

Timp de aproximativ 6 luni, echipa românească a fost implicată în cercetare, rezolvare de probleme, programare și inginerie.

Membrii echipei au construit și programat un robot LEGO Education SPIKE Prime care îndeplinește mai multe misiuni pe planșa de joc și au dezvoltat un proiect de cercetare care are ca obiectiv identificarea și rezolvarea unei probleme din lumea reală.

Anul acesta, elevii din Pitești au participat pentru prima dată la competiția națională de robotică „First Lego League Challenge 2022”, unde au obținut premiul al II-lea.

„Anul acesta echipa a obținut titlul de vice-campioni naționali și, astfel, ne-am calificat la concursul Sesi First Lego League International Open Brazil, rezultat care ne-a mobilizat și ne-a responsabilizat. Cred că cel mai mult la acest succes a contribuit entuziasmul elevilor, dar a fost important ajutorul tuturor celor implicați. Acum avem o responsabilitate mai mare și am înțeles că susţinerea sponsorilor este indispensabilă. Ne bucurăm din suflet că am găsit înțelegere și apreciere din partea multor oameni și am putut să acoperim deplasarea în Brazilia, aceasta fiind costisitoare”, spune Grațiela Ghiordunescu - Profesor Informatică si Coordonator proiect.