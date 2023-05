Ministrul Digitalizării: Scutirea de impozit în IT și-a dovedit utilitatea. Evaluarea trebuie făcută până în 2026 și văzut ce anume va continua

Scutirea de impozitul de 10% pe veniturile salariale, acordată unor angajați din sectorul IT, și-a dovedit utilitatea, dar autoritățile române vor trebui să facă o evaluare până în 2026 și să vadă „ce anume va continua dincolo de această dată”, a declarat, vineri, pentru StartupCafe.ro, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sebastian Burduja (PNL).

Reamintim că Banca Mondială a recomandat României eliminarea scutirii de impozit pentru lucrătorii din sectoarele IT, agricultură și construcții, conform unui raport de consultanță transmis Ministerului Finanțelor, citat de Cursdeguvernare.ro.

„Consider, în calitatea mea de ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, că trebuie să susțin această facilitate pe care România a acordat-o sectorului de IT, cred că ea și-a dovedit utilitatea în anii aceștia și ajunge să ne uităm la creșterea importanței sectorului IT în economia românească. Discutăm de o creștere substanțială, până în jur de 8% din PIB, și de o forță de muncă de câteva sute de mii de programatori, extrem de productivă și care ne-a adus un nume bun pentru România în toată lumea, atrăgând și investiții străine importante. Toți marii jucători din piața IT de la nivel global sunt prezenți în România și cei mai mulți dintre ei au prezență de mii de specialiști în IT. Așadar cred că această facilitatea și-a dovedit utilitatea. Sigur, în ansamblul tuturor măsurilor de reformă fiscală, în acord cu principiile agreate cu Banca Mondială, Comisia Europeană și cu direcțiile principale din Planul Național de Redresare și Reziliență, evaluarea trebuie făcută până în 2026 și văzut ce anume va continua dincolo de această dată. Repet, ca ministru al Digitalizării, nu pot decât să susțin actuala schemă de stimulare a sectorului IT” - a declarat, pentru StartupCafe.ro, ministrul Burduja.