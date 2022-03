A apărut Ordinul 510/2022, cu certificatele de clasificare turistică pentru persoanele fizice. Parlamentar: Închirierile pe AirBNB sunt împiedicate

S-a publicat în Monitorul Oficial de marți, 1 martie 2022, Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului 510/2020, care extinde aplicarea certificatelor de clasificare turistică și la persoanele fizice care obțin venituri din închirierea unor locuințe pe termen scurt. Măsura i-ar afecta pe cei care oferă spre închiriere apartamente pe platforme ca AirBNB, avertizează un parlamentar din opoziție.

Vorbim despre Ordinul 510/2022, al ministrului antreprenoriatului și turismului, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013.

Am mai scris pe StartupCafe.ro despre această măsură și iată că acum a și fost decisă efectiv și publicată în Monitorul Oficial pentru a fi aplicată în piață.

Noul ordin al ministrului Daniel Cadariu schimbă Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism.

Astfel, și persoanele fizice sunt incluse în categoria operatorilor economici ce „desfășoară activități de cazare, alimentație publică și alte servicii specifice în structuri de primire turistice”.

Aceste persoane fizice vor putea obține certificat de clasificare a structurii de primire a turiștilor, dar pentru acest document vor avea nevoie și de acordul vecinilor.

Conform ordinului de ministru, la eliberarea certificatului de clasificare operatorii economici persoane fizice proprietare de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul apartamente și/sau camere de închiriat în locuințe familiale, depun la sediul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului documentația cu următorul conținut:

a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 31 la prezentele norme metodologice;

b) fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;

c) copia actului de identitate al persoanei fizice solicitante, proprietară a structurii de primire turistică;

d) acordul vecinilor din care să rezulte activitățile ce urmează a fi desfășurate în structura de primire turistică respectivă, pentru unitățile aflate în locuințe de tip condominiu;

e) documentul din care să rezulte dreptul de proprietate asupra structurii de primire turistică precum și adresa unității respective.

Aceste persoane fizice vor putea solicita clasificarea doar pentru un număr maxim de 7 camere încadrate la tipul de structură de primire turistică apartamente și/sau camere de închiriat în locuințe familiale proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea.

În anexa la Ordinul 510/2022 se regăsește cererea standardizată pentru obținerea certificatului de clasificare de către operatorii economici persoane fizice.

Certificatul este prevăzut în Ordonanța 58/1998, privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România.

Această lege prevede, printre altele:

„În scopul protecției turiștilor, oferirea, comercializarea, vânzarea serviciilor și a pachetelor de servicii turistice, precum și crearea de produse turistice pe teritoriul României pot fi realizate numai de către agenții economici din turism autorizați de Ministerul Turismului, posesori de licențe în turism sau de certificat de clasificare, după caz”.

De asemenea, agenții economici din turism au, printre obligații, „să funcționeze numai cu structuri de primire turistică clasificate”.

Claudiu Năsui (USR): piedici puse antreprenorilor de pe AirBNB

Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, avertizează că măsura lui Cadariu pune piedici în primul rând persoanelor fizice care mai fac un ban din închirierea unor locuințe pe platforme online ca AirBNB.

Într-un mesaj pe Facebook, Năsui a spus:

„De acum, puteți să vă închiriați apartamentul prin acele platforme doar dacă luați semnătura tuturor vecinilor. Deci e suficient să fiți certat cu un vecin, ca să nu mai aveți dreptul să vă folosiți de proprietatea dumneavoastră. Împiedicarea cazărilor tip AirBNB vine pe urma lobby-ul industriei hoteliere. Pentru că hotelurile vor să-și închidă concurența. Până la urmă nu e prost cine cere. E prost cine dă. E prost statul care le face pe plac, printr-un ministru așa-zis „liberal”. Știu cum e să fii ministru și să vină toate grupurile de interese să ceară diferite privilegii. Dar dacă chiar reprezinți România, trebuie să faci ce e bine pentru țară, nu pentru un grup de interese. Efectele acestui ordin dat din pix vor fi: Mii de români vor pierde o sursă de venit. Asta tocmai în perioadă de criză. Ministrul „antreprenoriatului” lovește fix în micul antreprenoriat care și-a amenajat un apartament și voia să-l închirieze. Degradarea turismului în România. Concurența scoate ce-i mai bun dintr-o industrie. Cu mai puțină concurență, pe piață vor fi camere mai scumpe și mai proaste”.

În schimb, Ministerul Antrepremoriatului și Turismului susține că noul ordin nu interzice activitatea de închiriere pe termen scurt de către persoanele fizice.

„Ordinul nu prevede interzicerea niciunei activitati, ci doar modalitatea de clasificare a unitatilor de primire turistică in regim de cazare pentru persoanele fizice. Acesta a fost pus in consultare publica si am avut destul de multe comunicari pe acest subiect” - a declarat o purtătoare de cuvând a MAT.

Consultă Ordinul 510/2022 al ministrului antreprenriatului și turismului: