Se va elimina condica de prezență în microîntreprinderi

Microîntreprinderile nu vor mai avea obligația întocmirii fişei postului, a condicii de prezenţă şi a regulamentului intern pentru angajați, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență care urmează să fie adoptat de Guvern, a anunțat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan, citat de Agerpres.

Ea a spus că aceste înlesniri se aplică doar microîntreprinderilor care au mai puțin de 9 angajați. De menționat că microîntreprunderi se consideră firmele care au cel mult 9 angajați, deci inclusiv cele cu 9 angajați, conform clasificării europene (care mai cuprinde și alte criterii). De asemenea, din punct de vedere fiscal, în România, microîntreprjnderile sunt firmele care au avut cifra de afaceri de maximum 1 milion de euro.

„O altă ordonanţă de urgenţă oferă o gură de oxigen pentru aproximativ 445.000 de microîntreprinderi din România care în momentul de faţă au sub 9 angajaţi. Şi anume, am eliminat obligativitatea întocmirii fişei postului, a condicii de prezenţă şi a regulamentului intern. Acestea sunt acte birocratice care pe lună, pentru o microîntreprindere cu 2 angajaţi presupune completarea unui set atât de consistent de documente. Practic am eliminat o muncă în plus pe care angajatorii pot să o desfăşoare fie verbal, în relaţia cu angajaţii, fie printr-un act scris şi asumat de mână întrucât vorbim despre întreprinderi mici şi mijlocii care au nevoie de flexibilitate în aceste relaţii de muncă", a spus Raluca Turcan, citată de Agerpres.

Ea a mai anunțat și alte înlesniri, pentru toate firmele, care urmează să fie decise de Guvern:

O ordonanţă de urgenţă include prevederi privind folosirea semnăturii electronice, avansată sau calificată, însoţită de marca temporală, în încheierea contractelor de muncă, în relaţiile cu instituţiile statului pentru angajatori sau angajaţi.

Această ordonanţă de urgenţă dă posibilitatea angajatorului să achiziţioneze semnătura electronică pentru angajat.

Aceste ordonanțe de urgență au fost aprobate de Guvern în primă lectură, deci urmează să fie adoptate propriu-zis într-o ședință de guvern viitoare, pentru a putea fi publicate în Monitorul Oficial, ca să intre în vigoare.

În schimb, angajatorii vor fi obligați să-și informeze toți salariații noi că trebuie să adere la un fond de pensii administrat privat - Pilonul II.

„Am modificat modelul cadru al contractului individual de muncă şi am introdus o nouă obligaţie care îi revine angajatorului: să informeze salariatul, în momentul angajării, cu privire la obligaţia de a adera la un fond de pensii administrat privat", a anunțat ministrul Muncii, pe Facebook.