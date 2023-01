Amenzi ANPC la restaurante McDonalds şi KFC din Bucureşti. Principalele nereguli găsite

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a controlat fast-food-uri McDonalds şi KFC din Bucureşti şi a descoperit mai multe nereguli, fiind date amenzi în valoare de 15.000 de lei. Potrivit unui comunicat ANPC citat de News.ro, unităţile cu nereguli au fost și închise temporar, până la remedierea deficienţelor.



ANPC a controlat, în primele zile ale anului 2023, lanţurile de fast-food din Capitală McDonalds şi KFC, operate în franciză de firmele Premier Restaurants Romania SRL, respectiv US Food Network SA.

„Furatul la cântar sau cu ocaua păreau lucruri apuse de pe vremea lui Cuza. Sunt convins că nu compania mamă îndeamnă la furt, dar iată că se dovedeşte că ar fi trebuit să se implice mai mult pentru ca aceste situaţii să nu apară. Ce mi se pare cel mai ciudat este faptul că niciodată nu e favorizat consumatorul, când apar astfel de abateri. Permanent cel care pierde este acesta, iar cel care câştigă este operatorul economic. Transmitem, astfel, un mesaj, la începutul acestui an, că nu vom schimba abordarea decât în mai ferm”, a declarat preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Horia Constantinescu.

Echipele de control au găsit:

neconcordanţe în defavoarea consumatorilor în ceea ce priveşte gramajul porţiilor de cartofi prăjiţi, gramajele declarate fiind mai mari decât cele constatate în urma cântăririi produselor gata de consum, prin sondaj;

diferenţe, în defavoarea consumatorilor, la băuturile răcoritoare comercializate de la dozator, în sensul că nivelul de lichid nu atingea marcajul înscris pe pahar;

lipsa menţiunii asupra ingredientelor cu potenţial alergen, în lista de preţuri cu informaţii privind denumirea, gramajul şi preţul produsului, din vecinătatea caselor de marcat;

lipsa menţiunii asupra gramajului produselor, pe panoul tactil interactiv de prezentare şi comandă a produselor;

folosirea unor agregate frigorifice cu acumulări de impurităţi, resturi alimentare, praf în strat grosier, exfolieri de vopsea, chedere rupte şi grilaje cu rugină.

În urma neregulilor găsite au fost date amenzi în valoare de 15.000 de lei şi a fost oprită temporar desfăşurarea activităţii până la remedierea abaterilor.

Firma românească Premier Restaurants Romania SRL, controlată de grupul maltez Premier Capital, partener al McDonalds de dezvoltare în România, a avut o cifră de afaceri de peste 1 miliard de lei și profit de 146,2 milioane de lei, cu peste 4.000 de angajați, în anul 2021.

La rândul său, US Food Network SA, care operează în România restaurante sub brandul american KFC, a obținuit o cifră de afaceri de 734,5 milioane de lei și profit de aproape 50 de milioane de lei, cu circa 3700 de angajați, în anul 2021. Firma US Food Network este parte a Sphera Franchise Group SA, controlat de oamenii de afaceri Lucian Vlad, Nicolae Badea și Radu Dimofte.