Intel intră în producția de cipuri auto și componente pentru mașini electrice autonome

Intel vrea să intre în industria de componente auto și să producă cipuri pentru mașini, în contextual deficitului global. potrivit unei declarații făcute de noul CEO al companiei, Pat Gelsinger, numit în funcție în ianuarie 2021.

Anunțul a fost făcut în urma unui summit de la Casa Albă, la care au participat lideri din industria tech. În cadrul evenimentului s-a discutat problema deficitului de semiconductori din industria auto, ceea ce a dus la o scădere a numărului de mașini produse, relatează Reuters, citat de CNET.

Intel ar urma să-și deschidă fabricile către clienți externi, pentru a atenua deficitul de cipuri cipuri din industria auto. Astfel, compania ar putea începe să producă cipuri auto în cel mult 9 luni.

De asemenea, Intel intenționează să construiască noi fabrici în Statele Unite și Europa, în încercarea de a face concurență producătorilor asiatici de cipuri, care au o poziție dominanță pe piață, precum Taiwan Semiconductor Manufacturing Co și Samsung Electronics Co Ltd., relatează Reuters. În acest sens, CEO-ul companiei a declarat că Intel va investi 20 de miliarde de dolari pentru a deschide două fabrici pentru producția de cipuri.

Intel vrea să producă 35.000 de mașini electrice autonome până în 2028

În 2017, Intel a cumpărat Mobileye, o companie israeliană de tehnologie pentru mașini autonome, pentru care a plătit 15 miliarde de dolari. În acest fel, Intel vrea să devină o forță în tehnologii big data și cloud pentru autoturisme. Mobileye a fost integrată în divizia Automated Driving a Intel.

Luni, pe 12 aprilie, Intel emis un comunicat potrivit căruia sistemul de asistență Mobileye – brandul Mobileye Drive ― va fi integrat în noua generație de mașini electrice autonome pentru livrare ale startp-ului Udelv. Compania spune că operațiunile vor începe în 2023, urmând ca până în 2028 să producă peste 35.000 de mașini cu sistemul Mobiley încorporat.

Maşinile autonome, noua direcţie de dezvoltare

În ultimii ani, mai multe companii și-au manifestat interesul pentru piața de mașini autonome, chiar și dintre cele care nu fac parte din industria auto. În 2019, Amazon a investit în startup-ul Aurora, pentru a produce maşini autonome, iar în 2020 a plătit 1 miliard de dolari pentru Zoox, un startup american ce lucrează la producţia de maşini fără şoferi, făcându-și, astfel, intrarea oficială în industria vehiculelor autonome, după cum a relatat Startupcafe. Tot în 2019, Apple a cumpărat startup-ul Drive.ai, care se concentrează pe dezvoltarea tehnologiei necesare mașinilor autonome.