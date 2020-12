Google: Topul celor mai bune aplicaţii, jocuri, cărţi şi filme din 2020

Google a anunțat astăzi Google Play's Best of 2020 ― topul aplicațiilor, jocurilor, filmelor și cărților prezente pe platforma deținută de compania americană, clasament realizat atât în funcţie de numărul de descărcări, urmăritori sau voturile publicului.

Google a oferit utilizatorilor șansa să voteze aplicațiile preferate, iar câștigătorii categoriei Users’ Choice sunt următorii:

"În acest an oamenii au reuşit să se apropie mai degrabă prin prin jocuri, aplicații, filme și cărți, chiar dacă eram de fapt la distanţă. Împreună, fanii Google Play au intrat în patru romane noi și convingătoare în „If it Bleeds”, deoarece fiecare ne-a dus în locuri interesante cu însuși maestrul groazei, Stephen King. Am făcut o ultimă plimbare cu Will Smith și Martin Lawrence în a treia tranșă a universului „Bad Boys”. Am început o călătorie relaxantă cu „Loóna”, aplicația care ne-a ghidat spre un somn mai bun prin povești captivante. De asemenea, am explorat noi țări, deoarece jocuri precum „Genshin Impact” ne-au oferit o privire uimitoare în lumea Teyvat. Aceste titluri fac parte din Google Play’s Best of 2020 și există și mai multe jocuri și aplicații de sărbătorit", anunţă Google pe blogul său.

Iată TOPURILE pentru piaţa din SUA:

Cel mai bun joc din 2020 (SUA): Genshin Impact

Cea mai bună aplicaţie din 2020 (SUA): Loóna: Bedtime Calm & Relax

Cel mai bun film din 2020 - Top 3 SUA

Întreaga listă de filme din 2020 pe Google Play.

Cea mai bună carte 2020 - Top 5 SUA