Google a încheiat achiziţia Fitbit. Producătorul de brățări sport și ceasuri inteligente cu sediul şi în România se alătură oficial gigantului american

Fitbit face parte de joi, oficial, din compania Google. Procesul de achiziţie a început în noiembrie 2019, iar tranzacţia se ridică la suma de aproximativ 2,1 miliarde de dolari.

"Vă scriu astăzi pentru a vă informa că Fitbit face acum parte oficial din Google. Este un moment incredibil de interesant pentru noi și pentru comunitatea noastră de utilizatori Fitbit din întreaga lume.

Când Eric și cu mine am fondat Fitbit în urmă cu 13 ani, am făcut-o cu o idee simplă, dar îndrăzneață: să facem lumea mai sănătoasă. De când a fost livrat tracker-ul Fitbit original în 2009, care s-a vândut în peste 120 de milioane de exemplare, în peste 100 de țări, această misiune nu s-a schimbat niciodată. În schimb, milioane de utilizatori s-au alăturat acelei misiuni. Împreună, am făcut 275 trilioane de pași și am înregistrat peste 15 miliarde de ore de somn", scrie James Park, pe blogul Fitbit.

"Această tranzacţie vizează dispozitivele, nu a fost o achiziţie pentru date și am anunţat clar de la început că vom proteja confidențialitatea utilizatorilor Fitbit. Am lucrat cu autoritățile de reglementare globale la o abordare care protejează așteptările de confidențialitate ale consumatorilor, inclusiv o serie de angajamente obligatorii care confirmă că datele de sănătate și bunăstare ale utilizatorilor Fitbit nu vor fi utilizate pentru anunțurile Google și aceste date vor fi separate de alte date despre anunțurile Google", anunţă compania americană.

Reamintim că în noiembrie 2019, Google a anunțat că achiziționează Fitbit pentru suma de aproximativ 2,1 miliarde de dolari.

Fitbit a fost înființat în anul 2007, în SUA, de antreprenorii Eric Friedman, James Park și Aatu Nieminen. Compania este una dintre cele mai puternice de pe piața brățărilor electronice pentru fitness și în general în domeniul wearables - produsele purtabile digitale. În 2018, compania a avut vânzări de 1,5 miliarde de dolari.

Fitbit în România

În ianuarie 2017, Fitbit a cumpărat startup-ul românesc de ceasuri inteligente Vector Watch, pentru care americanii au scos din buzunar 15 milioane de dolari.

Vector Watch a fost deschis în anul 2015, de antreprenorii români Andrei Pitiș, Dan Tudose, Octavian Pătrașcu și Rareș Florea. Treptat, pachetul majoritar de acțiuni al Vector a fost preluat de Gecad Ventrures, fond de investitii controlat de omul de afaceri Radu Georgescu. Alți investitori în firmă au fost 3TS Catalyst România, Mihai Popescu, Bogdan Vlad, Radu Apostolescu (fondator al magazinului online eMag). În total, Vector atrăsese investiții totale de circa 12 milioane de dolari până în ianuarie 2017, când a fost achiziționat de Fitbit pentru 15 milioane de dolari.

Vector Watch era înregistrat la Londra, însă îl putem considera un startup românesc, mai ales pentru că fondatorii și investitorii principali erau români, iar centrul de dezvoltare funcționa tot în România.

Brandul Vector Watch și-a făcut loc pe piața ceasurilor mai ales odată cu cooptarea în echipă, ca director general (CEO), a lui Joe Santana, fost președinte și CEO al producătorului american de ceasuri Timex. În ianuarie 2017, când a fost preluat de Fitbit, Vector Watch avea 40 de angajati și se vindea pe 25 de piețe, printre care SUA, Marea Britanie, Thailanda, Singapore, Malaezia, Filipine.

În septembrie 2017, după preluarea Vector, compania americană a inaugurat la București un centru de cercetare, care a ajuns la peste 200 de angajați. La inaugurarea centrului de cercetare de la București, despre care Fitbit spunea că era cel mai mare de acest fel pe care îl deținea în afara SUA, au participat și fondatorii James Park (CEO) și Eric Friedman (CTO).

Când a cumpărat Vector Watch, Fitbit a preluat și echipa startup-ului românesc, precum și platforma de software, de care era de fapt interesată compania americană.

Conform datelor oficiale colectate de Termene.ro, în anul 2019, firma Fitbit Development SRL, din București, a avut un număr mediu de 230 de angajați. Subsidiara românească a Fitbit a realizat o cifră de afaceri de 18,8 milioane de euro și profit de peste 1 milion de euro.