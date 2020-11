Black Friday 2020: Cum pot comercianții să-și sporească vânzările pe ultima sută de metri

În România, Black Friday va fi în acest an pe 13 noiembrie. Nu este o dată pe care trebuie s-o respecte toți comercianții, dovadă că sunt campanii dedicate Black Friday deja în derulare, dar cele mai multe magazine online vor miza pe mijlocul lunii noiembrie. Am stat de vorbă cu o specialistă în marketing digital pentru a vedea ce pot face magazinele ca să-și maximizeze performanța în vânzări pe ultima sută de metri a pregătirilor.

Ediția de Black Friday din acest an are o încărcătură mai importantă ca niciodată: se împlinesc 10 ani de când evenimentul a fost adoptat în România și este prima ediție derulată în timpul unei crize medicale. Dincolo de aceste aspecte, Black Friday s-a schimbat considerabil în ultimul deceniu, asemenea și preferințele clienților.

Optimized estimează că va fi înregistrată o creștere a cererii pentru produse din următoarele categorii: electronice pentru casă și uz personal, articole Home & Deco (peste 150% creștere în volumul de căutări legate de mobilă în perioada stării de urgență din România), dar și jocuri și jucării în special în contextul limitării deplasărilor. Nu în ultimul rând, cererea va fi completată de cadourile de sărbători, cum ar fi produsele de îngrijire personală sau cărțile și produsele de divertisment.

La ediția precedentă, în săptămâna Black Friday, au fost înregistrate creșteri de peste 20% în volumul de căutări pe următoarele categorii: Home & Garden (inclusiv mobilă), electronice pentru casă și uz personal, fashion, beauty & care, cărți și literatură. Optimized a remarcat și o creștere cu 22% a căutărilor realizate de pe dispozitive mobile.

Comercianții online trebuie să țină cont, pentru ultimele pregătiri, că potențialii clienți caută de regulă combinații între următorii termeni: „black friday [nume brand]”. Lista căutărilor populare cuprinde următoarele categorii: telefoane, televizoare, ceasuri, laptopuri și mobilă. În 2019, în România au fost înregistrate peste două milioane de căutări pe termenul „black friday”.

Cele mai importante elemente de care să țină cont magazinele online

Optimized amintește comercianților online că cel mai des clienții sunt interesați să aibă informațiile din timp, astfel încât să-și pregătească atât coșul de cumpărături, cât și lista cu produse favorite pe care vor să le urmărească de Black Friday. Agenția recomandă și programe de fidelizare pentru clienți care revin des sau care cumpără volume mari.

În primele nouă luni din an focusul pe digitalizare, atât pentru sectorul de stat, cât și cel privat a fost accelerat mai mult chiar decât în ultimul deceniu. Optimized estimează, în actualul context, că vom vedea mai multă prezență în digital în ceea ce privește marketingul, dar va fi și o diversificare a gamei de produse. Fenomenul marketplace va cunoaște o creștere considerabilă în următorii cinci ani, ceea ce se va vedea și în edițiile ulterioare de Black Friday.

Optimized notează că dacă un brand înțelege bine comportamentul de achiziție poate fi prezent în fiecare etapă prin care trece utilizatorul în călătoria online de la descoperirea produsului până la achiziție. Agenția recomandă aplicarea mecanismelor de remarketing atât pe Google, cât și pe Facebook pentru a convinge utilizatorii care nu au finalizat comanda, care au creat wishlists sau care au petrecut un anumit timp pe site vizualizând produse. În acest sens, durata petrecută în medie de utilizator pe site este un semnal important care indică interesul.

Un studiu Kantar publicat în 2019 a arătat că 82% dintre consumatorii din România descoperă produsul online înainte de achiziție, iar cele mai importante surse sunt: căutarea pe Google, magazinul online, social media, comparatoare de prețuri și video. Optimized notează că peste 70% dintre utilizatori descoperă branduri noi pe YouTube și acest canal poate fi folosit cu succes mai ales pentru campanii de Black Friday.

Nu în ultimul rând, ratele de conversie medii oscilează între 1 - 3,5% în ecommerce, în funcție de categorie și puterea brandului. Optimized a observat, de la o categorie la alta, că dispozitivele mobile au, în medie, o rată de conversie cu 30 - 40% mai mică decât desktop, dar de pe acestea vine peste 80% din trafic. De Black Friday, ratele de conversie pe telefon se dublează.

E important de reținut de către comercianți că viteza de încărcare a platformei devine crucială de Black Friday. 53% dintre utilizatori abandonează site-ul dacă se încarcă în mai mult de trei secunde, în timp ce 47% dintre utilizatori doresc ca o pagină să se încarce în mai puțin de două secunde. Independent de încărcare, tot procesul trebuie să fie cât mai simplu și rapid.

Optimized este agenție din România specializată în campanii PPC (Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, Bing Ads etc) pentru e-commerce.