Vicențiu Corbu, antreprenorul care face peste un milion de euro din soluțiile software KIM, cu care digitalizează companiile românești

Vicențiu Corbu, fondatorul KIM, a pornit propriul business în 2012, motivat de o o problemă reală existentă pe piața locală de la acea vreme și anume lipsa de mobilitate. De-a lungul anilor a reușit să dezvolte soluții software 100% românești, care digitalizează, automatizează, simplifică și eficientizează procesele de business ale companiilor din industrie, gaz și petrol, logistică, șantiere navale. Investițiile în dezvoltarea acestor soluții se ridică la peste 1 milion de euro și, pe măsură ce va lansa aceste produse la nivel internațional, plănuiește sa investească încă 500.000 euro în următorii 2 ani.

”În 2012 am introdus pe piață tehnologia NFC în zona de industrie, iar în 2014 am reușit implementarea primei soluții bazate pe această tehnologie la OMV Petrom pentru trasabilitatea sistemelor de stingere a incendiilor. În 2015, am început digitalizarea primei fabrici românesti de producție – Comelf Bistrița, o companie cu peste 500 de angajați, listată la Bursa de Valori București. Astăzi, lansăm platforma www.kim4industry.com cu 3 soluții proprii, pe care vrem să pătrundem și pe alte piețe, ca cea din Asia sau Europa de Vest”, mărturisește Vicențiu Corbu, fondatorul KIM.

În prezent, întrucât cerințele și tehnologia au evoluat, soluțiile software KIM au ajuns să optimizeze procese de business mai complexe. ”În implementare, practic pornim de la operațiunile de business existente ale unei companii, iar prin digitalizare le îmbunătățim și maximizăm mai multe componente: creștem productivitatea angajaților, în unele cazuri cu până la 50%, eficientizăm consumul de materii prime, planificăm mai bine orele de manoperă și creștem controlul calității”, completează antreprenorul Vicențiu Corbu.

Ce provocări au apărut de la lansarea business-ului și pana acum?

Capitalul de lucru este prima provocare pentru un start-up românesc. Tot la început, în perioada 2012-2015, ne-am confruntat și cu reticența la digitalizare din cauza lipsei de cunoștiințe tehnice pentru personalul operațional al clientilor. Eram și o companie tânără, fără produse proprii mature la acea vreme, ceea ce transmitea neîncredere, având în același timp și concurența marilor producători de software internaționali.

Însă perioada pandemiei a fost de departe cea mai provocatoare întrucât ne-am confruntat cu o sistare a proiectelor în derulare din cauza înghețării activității unor companii cu care lucram. Rezultatul s-a văzut imediat în cash-flow. Ca și măsuri imediate am decis să nu beneficiez de măsura șomajului tehnic întrucât am vrut să îi feresc pe colegii mei de anxietatea din piață, așadar am relocat activitatea de pe proiectele înghețate pe proiectele care au beneficiat de accelerare a digitalizării, am accesat programul IMM Invest prin care am crescut forța de vânzări și am modernizat întreaga aparatură de calcul a colegiilor, beneficiind astfel de o creștere în livrarea soluțiilor.

Cum vedeți evoluția business-ului în 2021 și ce planuri de viitor aveți pentru KIM?

În prima parte a anului 2021 evoluția business-ului a fost foarte bună și ne-a dat foarte mare încredere în viitor. Un motiv ar fi și faptul că mediul românesc de business s-a schimbat mult mai ales în contextul pandemic și este orientat foarte mult spre digitalizare.

Anul acesta ne-am propus să scalăm produsele noastre în mediul internațional - vizăm piața din Asia dar și din Europa de Vest, ceea ce estimăm că ne va aduce venituri de 1 milion de euro. Ne bazăm și pe dezvoltările de produse, tehnologii noi ce pot fi ușor scalabile și cu care înaintăm spre alte piețele internaționale .

Care este dimensiunea echipei? Există în plan noi recrutări?

În prezent suntem o echipă de 15 oameni, dar avem în plan pentru anul acesta să angajăm încă 4-5 persoane noi full time, iar dacă vom atrage finanțări probabil vom crește echipa exponențial.

Care sunt beneficiile soluțiilor software KIM?

Ce facem noi prin produsele noastre, practic oferim beneficiarilor vizibilitate asupra business-ului, îi conectăm în timp real cu clienții lor și cu nevoile acestora. În felul acesta, beneficiarii, pe lângă vizibilitatea asupra stadiului producției și automatizarea fluxurilor, au șansa de a oferi, la rândul lor, servicii software ca o valoare adăugată.

Prin soluția KIM for Manufacturing automatizăm pocesele din zona de producție oferind o viziune clară asupra întregului proces de producție, KIM for Logistics oferă vizibilitate completă asupra bunurilor și automatizează procesele specifice sectorului logistic, iar KIM for Field Service, utilizează tehnologii mobile și concepte specifice Industriei 4.0 pentru a eficientiza operațiunile din teren, independent sau utilizând integrarea cu ERP-urile companiei, oferind vizibilitate și urmărire în timp real a comenzilor de lucru, operațiunilor și activităților asociate.

Cum vedeti digitalizarea industriei din România în prezent comparativ cu alte piețe?

Contextul economic actual, plin de provocări, trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toate companiile care nu și-au modernizat sau schimbat sistemele.

La nivelul întregii țări însă ne confruntam cu o nevoie mult mai mare de digitalizare comparativ cu alte state. Nu suntem familiarizați cu rezolvarea problemei productivității prin achiziția de soluții software, ceea ce îngreunează nivelul de adopție.

Cred că 90% dintre managerii români sunt conștienți de urgența digitalizării, dar din păcate încă avem destul de multe companii care sunt la stadiu de pix și hârtie. Mare parte din piață prestează servicii și nu livrează produse, astfel suntem dependenți de costul cu resursele umane, care a tot crescut în ultimii ani. Cred că singura noastră șansă în momentul de față este eficientizarea, care poate veni doar prin digitalizare.

Profil antreprenor Vicențiu Corbu, Managing Director și Fondator KIM

Vicențiu Corbu a absolvit Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești și specializarea Matematică-Informatică și deține o diplomă de masterat în Informatică. În cei 16 ani de carieră a fost implicat într-o serie de proiecte IT internaționale, cele mai multe fiind în zona de aviație. Înainte de a dezvolta propria afacere - KIM, a digitalizat sistemul de monitorizare a traficului aerian din Vietnam, a implementat un sistem de climatologie în Iran, în Insulele Maldive, iar în Pakistan un sistem de avertizare tsunami. Ulterior a lucrat în mai multe companii multinaționale din București, în zona de dezvoltare și arhitectură software. Din 2012, împreună cu echipa sa, dezvoltă soluții pentru industriile de petrol și gaze, logistică, navală, producție în cadrul propriei companii - KIM.

