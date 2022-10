[P] Un start-up românesc schimbă regulile în social media: aplicația TOKHIT poate fi testată în verisunea Beta

Startup-ul românesc TOKHIT fondat anul trecut, care își propune să revoluționeze rețelele sociale, își continuă planurile de dezvoltare și lansează versiunea Beta a aplicației sale. Prima rețea socială bazată pe blockchain, gamification și NFT-uri, TOKHIT a atras deja atenția întregii lumi și atinge un nou prag de dezvoltare a planurilor de business. În plus, în acest moment au fost deja deschise vânzările pentru tokeni HITT, ce vor putea fi utilizați în aplicație, accesibili la un preț care va crește progresiv, în fiecare săptămână, până în luna decembrie a acestui an.

Versiunea Beta a aplicației TOKHIT, rețeaua socială a viitorului, a fost lansată vara aceasta și poate fi acum testată de cei care vor să ia un prim contact cu universul TOKHIT. Accesul se realizează pe bază de invitație, iar persoanele care vor să intre în aplicație trebuie să se înscrie pe lista de așteptare deschisă aici: https://tokhit.com/alpha/join. În prezent, versiunea este disponibilă pentru utilizatorii de device-uri iOS.

Acest produs digital original vine cu o viziune inovatoare despre social media, în care avantajele tehnologiei blockchain se îmbină cu creativitatea și libertatea financiară. Pe scurt, TOHKIT inovează prin libertatea totală de exprimare, recompensele financiare automatizate pentru utilizatori, investiții în creații digitale unice, NFT-uri, absența reclamelor și, în același timp, o nouă infrastructură pentru colaborări creative cu branduri.

„Aplicația gândită de noi revoluționează modul în care funcționează rețelele sociale și am pornit la drum încă de la început cu convingerea că noua eră a comunicării pe care o trăim are nevoie de mai multă libertate și creativitate. TOKHIT este mai mult decât o simplă rețea de socializare, este locul în care creatorii de conținut și utilizatorii pot cumpăra, vinde și tranzacționa NFT-uri, cu ajutorul tokenurilor HITT, fără să fie limitați de publicitate. Suntem încrezători în succesul acestei arhitecturi pe care se bazează TOKHIT și ne dorim să oferim prin mecanismele acestei aplicații mai multă libertate și putere utilizatorilor. Versiunea Beta pe care am lansat-o este un pas înainte în planurile noastre de dezvoltare, iar echipa noastră se concentrează pe de o parte pe îmbunătățirea tuturor instrumentelor prin care democratizăm interacțiunea socială în rețea, iar pe de alta pe atragerea unor parteneri strategici, cuceriți de universul TOKHIT”, a declarat Andrei Ureche (Vandy), fondator și CEO TOKHIT.

Ce aduce nou versiunea Beta a aplicației TOHKIT

Upgrade-ul realizat în versiunea Beta oferă utilizatorilor 2 feed-uri de conținut: Creative Feed, cu postări live pentru 36 de ore, și Instant Insight, bazat pe postări live timp de 24 de ore. Spiritele creative vor fi cu siguranță cucerite de instrumentele din aplicație ce permit crearea și editarea postărilor foto, video sau text, însă la fel de ușor conținutul poate fi încărcat și din galeria telefonului. Concepută ca o rețea de socializare fără reclame, unde există libertate totală de exprimare recompensată financiar, aplicația va permite fiecărui utilizator să câștige recompense crypto pentru conținutul pe care îl publică pe TOKHIT, dacă acel conținut este considerat de calitate, în funcție de interacțiunile pe care le au alți utilizatorii cu o postare. Cu alte cuvinte, utilizatorii sunt cei ce decid ce înseamnă conținut de calitate.

Ce sunt recompensele în TOKHIT? Acestea vin sub formă de tokeni Diamond HITT, pe baza cărora utilizatorii pot salva postările create în galeria de conținut și, pe viitor, le vor permite să deblocheze anumite feature-uri în aplicație. Mai mult de atât, aplicația va oferi în curând o nouă generație de emoticoane (stickere, modele 3D, NFT-uri) denumite AirHugs, cu care utilizatorii pot trimite îmbrățișări digitale persoanelor dragi. În viitor, în aplicație va fi integrat un wallet propriu de stocare a NFT-urilor și tokenilor HITT și orice postare va putea fi transformată într-un NFT, un nou pas către recompensele utilizatorilor.

Planurile startup-ului românesc nu se opresc însă aici, pentru că TOKHIT pregătește deja introducerea în aplicație a unei platforme de gaming, care va include mai multe jocuri prin care utilizatorii pot obține recompense crypto, dar și implementarea unui program de staking, care va oferi utilizatorilor posibilitatea să obțină venituri pasive.

Campanie publică de vânzare pentru tokeni HITT până în decembrie



Cei care doresc să fie cu un pas înainte pot acum cumpăra tokeni HITT și contribui astfel la dezvoltarea acestui produs românesc. Prețul tokenilor crește progresiv, în fiecare zi de miercuri, până la finalul campaniei din 6 decembrie, când prețul unui token va fi de 0,37 dolari. În plus, cei care investesc în acest moment 100 de dolari în tokeni HITT pot primi o recompensă pentru susținerea proiectului, recompensele fiind: 2 iPhone-uri 13 Pro, 10 pachete de tokeni HITT echivalentul a 1.000 de dolari, 3 recompense prin care se dublează numărul de tokeni cumpărați, 3 invitații la evenimentul de lansare TOKHIT din Dubai sau un autoturism BMW i8, care va fi acordat la final de campanie, doar dacă se vor vinde cel puțin 15 milioane de tokeni HITT până atunci. Recompensele vor fi acordate în mod aleatoriu, prin tragere la sorți, însă la fiecare 100 de dolari investiți cel care face achiziția primește câte 1 șansă de câștig. Cei care doresc să facă astfel de investiții au la dispoziție formularul de participare la campanie: https://tokhit.com/tokens/buy/public-1.