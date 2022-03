[P] Studenții, finanțare de 40.000 de euro pentru începerea unei afaceri

Antreprenoriatul este poate cea mai importantă condiție a unei economii solide. Crearea și dezvoltarea de noi firme reprezintă motorul de creștere durabilă al oricărei economii. De aceea, sprijinirea spiritului antreprenorial și educarea acestuia sunt sinonime cu crearea unei baze solide pentru viitor. Studenții sunt categoria unde este cea mai mare nevoie de educație antreprenorială, ei fiind viitorii specialiști care își vor lansa propriile afaceri sau vor activa în piața muncii. Acestora li se adresează proiectul StartUp Mode, prin programe de educație antreprenorială, dar și printr-o finanțare de 40.000 de euro a primilor pași în afaceri.

Proiectul StartUp Mode a fost lansat la finalul lui 2021 de către Asociația “Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor” EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu Asociația "Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România" (PTIR) și Asociația „Engage in Education”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul Innotech Student și are drept obiectiv creșterea angajabilității studenților printr-o serie de activități de formare profesională în domeniul antreprenorial, mentorat, activități de învățare practică și acțiuni de susținere a inițiativei antreprenoriale în sectoare economice cu potențial competitiv, care vor conduce la dezvoltarea de competențe antreprenoriale și de aptitudini de muncă necesare inserției acestora pe piața muncii.

Proiectul StartUp Mode durează doi ani, implementarea lui urmând să se încheie pe 22 decembrie 2023. În cadrul proiectului vor fi selectați 350 de studenți, 40 dintre ei (aproximativ 11%) urmând a fi persoane de etnie romă sau din mediul rural. Grupul țintă de 350 de persoane va cuprinde studenți înmatriculați cel puțin în anul doi de studii de licență și doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat .

Toți studenții din cadrul proiectului StartUp Mode vor beneficia de formare antreprenorială, în ariile tematice cele mai relevante pentru acest domeniu, respectiv: cadrul general în care activează afacerea, marketing, finanțarea afacerii, managementul resurselor umane, fundamentarea și elaborarea unui plan de afacere. Fiecare stagiu de curs va avea o durată de desfășurare de 40 de ore, iar competențele antreprenoriale dobândite de cursanți vor fi certificate Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

Pe lângă pregătirea antreprenorială, o parte din participanții în proiect vor primi sprijin pentru lansarea propriilor afaceri, înlăturându-se astfel un obstacol extrem de important al demarării unei afaceri: lipsa resurselor financiare. Astfel, 33 de firme primi fiecare o finanțare de 40.000 de euro (193.740 lei). Selecția acestora se va face printr-un concurs de planuri de afaceri, care se va derula între 23 ianuarie și 22 aprilie 2022.

În plus, câștigătorii concursului vor beneficia de acțiuni de sprijin în cadrul proiectului StartUp Mode pe mai multe paliere: vor participa la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat în scopul consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijiniți în vederea înființării afacerilor. Funcționarea și dezvoltarea afacerilor finanțate va fi monitorizată permanent, inclusiv în perioada de sustenabilitate, pentru a minimiza riscul de eșec al acestora, precum și pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supraviețuirea pe piață.

Ambasadorii proiectului sunt: Virgil Stanescu (fost jucator profesionist de basket, atat in Romania cat si Statele Unite ale Americii, fost capitan al echipei nationale a Romaniei si de 5 ori ales ca fiind cel mai bun jucator din Romania; a trecut de la sport la antreprenoriat) si Adrian Maniutiu (a studiat business si marketing in Germania si are experienta in televiziune ca si realizator si prezentator TV, co-producator si dezvoltator de programe; are propria afacere in domeniul media).

Virgil Stănescu: "Sportul este un domeniu foarte antreprenorial. Regăsești responsabilitatea, agilitatea, procesul de decizie, determinarea, atribute din setul de unelte ale antreprenorului. Cred ca mediul universitar și tinerii de astăzi reprezintă o resursă importantă de antreprenori dinamici. Trebuie doar șlefuiți și îndrumați pentru a da coerență proiectelor acestora."

Adrian Maniutiu: “Antreprenoriatul este o stare de spirit, o atitudine, este un fel de a fi. Poți să ai o abordare antreprenorială oriunde, chiar și din poziția de angajat, nu trebuie neapărat să construiești ceva pe cont propriu de la început. E vorba, de fapt, de asumare, de inițiativă, de anduranță, de răbdare și de multă asumare. În timp, vine și priceperea, iar plăcerea nu trebuie niciodată rătăcită pe drum. Antreprenoriatul este o aventură, dar una frumoasă; în orice caz, trebuie să-ți placă riscul, răspunderea și să nu te destabilizeze incertitudinile și presiunea. Într-un fel, ajută dacă te naști așa, dar sunt multe componente care pot fi educate și învățate în timp. Voință să fie!

Bugetul proiectului StartUp Mode este de 9.683.327,88 lei, din care 6.393.420 lei reprezintă subvențiile acordate celor 33 de firme înființate în cadrul proiectului.